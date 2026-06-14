Honduras fortalece sanidad del camarón y facilita acceso a mercados internacionales

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fortalece la vigilancia sanitaria, los controles de inocuidad y la coordinación con productores para garantizar la calidad del camarón hondureño, mantener el acceso a mercados estratégicos y fortalecer las exportaciones. El director general de SAG-Senasa, Rafael Rodríguez, detalló que la institución continúa con el fortalecimiento de las acciones de vigilancia sanitaria y control de enfermedades para garantizar la calidad e inocuidad del camarón y mantener su presencia en mercados internacionales de alto valor.

"El trabajo conjunto con los productores ha permitido consolidar un sistema de vigilancia robusto, basado en monitoreo permanente, controles sanitarios y medidas preventivas, orientadas a proteger la producción nacional y cumplir con los requisitos exigidos por los socios comerciales", detalló el funcionario. Honduras mantiene presencia en mercados de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y varios países de Asia, fortaleciendo las oportunidades de crecimiento para uno de los sectores exportadores más importantes del país. Asimismo, Senasa trabaja de manera articulada con la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Administración Aduanera de Honduras, para facilitar el comercio exterior mediante la armonización de procedimientos, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los sistemas de control en los puestos fronterizos.