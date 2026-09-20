IHTT dice que no se opone al transporte gratuito de la UNAH, pero que debe ser bajo la ley

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) dieron a conocer, a través de un comunicado, que no se opone a la continuidad del beneficio de transporte gratuito que brinda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a la comunidad estudiantil.
La posición se dio ante las recientes declaraciones del rector de la UNAH, Odir Fernández, relacionadas con la continuidad del servicio de transporte gratuito para estudiantes universitarios, por lo que se estableció que el IHTT "reconoce la importancia social del transporte destinado a los estudiantes universitarios", dice parte del documento.
Además, el IHTT dio a conocer que "la controversia actual no se refiere a la gratuidad del servicio ni al derecho de los estudiantes a contar con alternativas de movilidad. Se refiere a las condiciones bajo las cuales dicho servicio debe operar, de conformidad con la legislación hondureña y las competencias que corresponden al ente regulador".
"EI IHTT es la institución responsable de regular, autorizar, supervisar y fiscalizar los servicios de transporte terrestre en sus diferentes modalidades, conforme a la Ley de Transporte Terrestre y sus reglamentos", establece el comunicado del IHTT.
"La legislación establece disposiciones específicas para el Servicio de Transporte Especial y regula expresamente el Transporte de Estudiantes", prosigue el documento.
El IHTT citó el artículo 50 de la normativa, que establece condiciones específicas respecto de las estaciones destinadas al servicio público regular; asimismo, el artículo 51 habla de las condiciones para que el IHTT autorice los permisos correspondientes.
Las autoridades dieron a conocer que "la existencia de un beneficio social no excluye el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. La gratuidad para los estudiantes y la regulación del servicio no son conceptos incompatibles. El propósito del IHTT es que el beneficio pueda desarrollarse dentro del marco jurídico".
"El IHTT rechaza, por tanto, cualquier interpretación que pretenda presentar el ejercicio de sus atribuciones regulatorias como una acción dirigida contra los estudiantes o contra el beneficio del transporte gratuito. La función del Instituto es garantizar que todos los servicios de transporte terrestre se desarrollen bajo reglas claras, condiciones de seguridad y respeto a los derechos de los usuarios", indica el documento.
Ante esa situación, dejó claro que "el IHTT mantiene su disposición al diálogo y a la coordinación institucional con la UNAH y con los diferentes sectores involucrados, con el propósito de encontrar soluciones que permitan la prestación del servicio de transporte estudiantil dentro del marco legal y en condiciones que no afecten indebidamente la operación del transporte público autorizado".
La institución que regula el transporte terrestre también afirmó que regular no significa impedir sino "ordenar, supervisar y garantizar que los servicios de transporte se presten de manera segura, legal y eficiente. El beneficio para los estudiantes debe mantenerse, así como el cumplimiento de la ley".