IHTT dice que no se opone al transporte gratuito de la UNAH, pero que debe ser bajo la ley

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) dieron a conocer, a través de un comunicado, que no se opone a la continuidad del beneficio de transporte gratuito que brinda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a la comunidad estudiantil. La posición se dio ante las recientes declaraciones del rector de la UNAH, Odir Fernández, relacionadas con la continuidad del servicio de transporte gratuito para estudiantes universitarios, por lo que se estableció que el IHTT "reconoce la importancia social del transporte destinado a los estudiantes universitarios", dice parte del documento.

Además, el IHTT dio a conocer que "la controversia actual no se refiere a la gratuidad del servicio ni al derecho de los estudiantes a contar con alternativas de movilidad. Se refiere a las condiciones bajo las cuales dicho servicio debe operar, de conformidad con la legislación hondureña y las competencias que corresponden al ente regulador". "EI IHTT es la institución responsable de regular, autorizar, supervisar y fiscalizar los servicios de transporte terrestre en sus diferentes modalidades, conforme a la Ley de Transporte Terrestre y sus reglamentos", establece el comunicado del IHTT. "La legislación establece disposiciones específicas para el Servicio de Transporte Especial y regula expresamente el Transporte de Estudiantes", prosigue el documento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse