Transportistas de carga recibirán ajuste temporal de $0.30 por kilómetro recorrido

Tegucigalpa, Honduras.- El sector de transporte de carga en Honduras contará con un ajuste temporal de 0.30 dólares por cada kilómetro recorrido, como parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). De acuerdo con el convenio, el recargo será adicional e independiente de la tarifa establecida y deberá ser aplicado por las empresas que contraten servicios de transporte de carga tanto a nivel nacional como internacional. Dicha medida entrará en vigencia a partir de este lunes 14 de septiembre de 2026, de conformidad con los procedimientos y requisitos contemplados en la legislación hondureña.

Por otra parte, el IHTT informó que el ajuste será de cumplimiento obligatorio para el transporte de carga especializada, no especializada o general de Honduras, por lo que deberá incorporarse en los contratos y servicios correspondientes.

Acuerdo

El convenio fue alcanzado luego de un proceso de diálogo y seguimiento entre las autoridades y representantes del sector transporte de carga, con el objetivo de establecer medidas que contribuyan a la sostenibilidad de esta actividad.

En ese sentido, el ajuste busca responder a las necesidades planteadas por los transportistas ante los costos operativos que enfrenta el sector, considerado estratégico para el abastecimiento y el desarrollo económico del país.

A su vez, el IHTT anunció que fortalecerá las labores de fiscalización y verificación de los contratos de transporte de carga a nivel nacional, en coordinación con las instituciones competentes del Estado. De esta manera, las autoridades buscarán garantizar que las disposiciones acordadas sean cumplidas por los distintos actores involucrados en la contratación y prestación de estos servicios. "Con estas acciones, el IHTT reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector transporte de carga, promoviendo condiciones que contribuyan a su competitividad, sostenibilidad y fortalecimiento", se puede leer en el comunicado compartido por la institución en redes sociales.