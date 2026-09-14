"En apoyo con las FF. AA. vamos a ir a buscarlo": ministro de Seguridad sobre paradero de "El Diablo"

Tegucigalpa, Honduras.- El "Cartel del Diablo", estructura criminal que opera en Sulaco, Yoro, volvió a tomar relevancia tras los múltiples crímenes que se le han atribuido en esa zona en los últimos días.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, se refirió a las razones por las que las autoridades aún no han capturado a uno de sus líderes, Esteban Ferrera.

Las autoridades llevan meses tratando de dar con el paradero de Esteban Ferrera, señalado como líder del "Cartel del Diablo". Al ser consultado sobre las razones por las que no ha sido capturado, Velásquez justificó que la zona donde opera es de difícil acceso, pero aseguró que irán tras él con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

"No sé si ustedes conocen el departamento de Yoro, es una zona muy montañosa en general y los municipios donde ellos se mueven —digo ellos porque es un pequeño grupo criminal—, donde se mueven es en las aldeas que tienen mucha conectividad por las rutas que son utilizadas para la cosecha de café y es muy fácil evadir para ellos los controles que se ponen en los diferentes caminos. Están moviéndose constantemente y eso ha sido una de las dificultades", justificó.