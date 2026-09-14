"En apoyo con las FF. AA. vamos a ir a buscarlo": ministro de Seguridad sobre paradero de "El Diablo"

Tegucigalpa, Honduras.- El "Cartel del Diablo", estructura criminal que opera en Sulaco, Yoro, volvió a tomar relevancia tras los múltiples crímenes que se le han atribuido en esa zona en los últimos días.
El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, se refirió a las razones por las que las autoridades aún no han capturado a uno de sus líderes, Esteban Ferrera.
Las autoridades llevan meses tratando de dar con el paradero de Esteban Ferrera, señalado como líder del "Cartel del Diablo". Al ser consultado sobre las razones por las que no ha sido capturado, Velásquez justificó que la zona donde opera es de difícil acceso, pero aseguró que irán tras él con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
"No sé si ustedes conocen el departamento de Yoro, es una zona muy montañosa en general y los municipios donde ellos se mueven —digo ellos porque es un pequeño grupo criminal—, donde se mueven es en las aldeas que tienen mucha conectividad por las rutas que son utilizadas para la cosecha de café y es muy fácil evadir para ellos los controles que se ponen en los diferentes caminos. Están moviéndose constantemente y eso ha sido una de las dificultades", justificó.
También explicó que la zona donde opera la estructura criminal es montañosa y cuenta con "muchas cavidades, como cuevas, que son cavidades naturales que se han hecho en la piedra caliza, que ellos conocen muy bien" y que "utilizan para ocultarse de la vigilancia aérea o de cualquier otro tipo de situaciones".
El funcionario informó que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las autoridades continuarán con la búsqueda del presunto líder criminal.
"En apoyo con las Fuerzas Armadas, apoyándonos, vamos a ir a buscarlo hasta llegar a neutralizarlo a su finalización", declaró.
Últimos crímenes en Sulaco, Yoro
El pasado miércoles 10 de septiembre, una pareja fue acribillada en Sulaco, Yoro. Una de las víctimas fue identificada como Cecilia Flores.
Los dos cuerpos fueron hallados con varios impactos de bala y, sobre ellos, una manta con la leyenda "El Cartel del Diablo".
El viernes 11 de septiembre, tan solo dos días después de ese hecho violento atribuido a la estructura criminal, se registró una masacre de cinco personas en el sector de Las Cañas, Sulaco, Yoro.
Entre las víctimas se encontraban Reynaldo David Deras Gutiérrez, de 25 años, originario de La Lima, Cortés; Pedro Antonio Cruz Garay, de 55 años, y la pequeña Itzel Emiliana Márquez Escobar, de apenas 2 años.
También fueron identificados José Cruz Márquez Escobar, de 46 años, y José Antonio Escobar Medina, de 57 años, ambos residentes de la zona donde ocurrieron los hechos.
Según las autoridades, hasta el momento han sido capturados 15 presuntos miembros del "Cartel del Diablo". Sin embargo, aún no han logrado dar con el paradero de su supuesto líder, Esteban Ferrera.