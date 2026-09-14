Alcaldía habilitará 15 pozos para reducir presión sobre las represas de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, anunció este lunes 14 de septiembre la habilitación de un primer bloque de 15 pozos con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de agua potable a los capitalinos. De acuerdo con el dirigente, los pozos funcionarán como fuentes complementarias de abastecimiento y permitirán disminuir la dependencia de las represas ante la situación que enfrenta Tegucigalpa y Comayagüela. Asimismo, Zelaya explicó que la Alcaldía, en conjunto con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), trabaja en la recuperación de 41 pozos municipales que permanecían fuera de servicio.

“Los pozos son una pequeña fuente de abastecimiento, nuevas fuentes que le quitan una enorme presión a la represa”, manifestó el alcalde.



Inversión

La primera etapa contempla la rehabilitación de 15 pozos, con una inversión que oscila entre 600,000 y 1.5 millones de lempiras por cada fuente, dependiendo de las condiciones y los trabajos requeridos para ponerlas nuevamente en funcionamiento. Zelaya reconoció que estos recursos no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto, pero consideró necesaria la inversión para contribuir a mejorar el suministro de agua potable en la capital.

¿Qué pozos serán habilitados?

Entre los pozos incluidos en este proceso se encuentra el de Los Almendros, que ya está listo para contribuir al abastecimiento de los sectores ubicados en los bulevares. Además, el pozo de La Travesía está próximo a ser habilitado y, según lo informado por Zelaya, podría beneficiar entre 700 y 800 viviendas, equivalentes a unas 16,000 personas de los alrededores.