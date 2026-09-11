Cierran llenadero de Miraflores y reducen horario para cisternas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) restringió la operación de los llenaderos utilizados por carros cisterna en el Distrito Central, en medio de la crisis hídrica que afecta a la capital. El llenadero de Miraflores permanece cerrado desde el 9 de septiembre y hasta nuevo aviso. Además, a partir del 16 de septiembre se reducirá el horario de atención en los puntos que continúan habilitados. La UMAPS informó que, mientras permanezca cerrado el llenadero de Miraflores, la carga de carros cisterna se realizará exclusivamente en los puntos de Toncontín y Los Laureles.

El nuevo horario comenzará a aplicarse el miércoles 16 de septiembre. Desde esa fecha, ambos llenaderos atenderán de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. La disposición se toma en medio de la emergencia hídrica que enfrenta la capital y busca, según la UMAPS, optimizar la disponibilidad del recurso y fortalecer el control sobre el agua disponible. El cierre del llenadero de Miraflores y la reducción del horario limitan el período diario disponible para abastecer los vehículos que distribuyen agua en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Piden programar las cargas

La UMAPS solicitó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y programar sus operaciones dentro del nuevo horario establecido debido a las condiciones actuales de la emergencia hídrica. Los embalses que abastecen de agua potable al Distrito Central continúan disminuyendo ante la falta de precipitaciones. Actualmente, Los Laureles se encuentra al 27.48% de su capacidad, mientras que La Concepción permanece en un 25.62%. Ambos se encuentran en un nivel de riesgo hídrico alto.