Vacas y caballos sueltos generan denuncias de vecinos en colonias de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de distintas colonias de la capital denuncian la permanencia de vacas y caballos sin control en calles y espacios públicos, una situación que, además de generar basura regada representa un riesgo para peatones y conductores.
En la colonia Reynel Fúnez, al sur de Tegucigalpa, los habitantes señalaron que varias vacas permanecen cerca del orfanato y el kínder de los sectores 1 y 2.
Los vecinos pidieron a las autoridades municipales intervenir y decomisar los animales que permanecen deambulando por el sector, especialmente por la cercanía de centros donde permanecen niños.
El problema también se relaciona con la acumulación de desechos. Los habitantes aseguran que las vacas han regado la basura que se deposita en los contenedores, a lo que se suma la presencia de perros que también rompen las bolsas.
“Las vacas han regado la basura y también hay muchos perros que pasan regándola, si el contenedor está lleno no se debería de tirar más basura para que no se riegue, pero ahi depende de la cultura de cada persona”, denunció Josúe Gonzales, vecino del sector.
¿Qué pasa con los animales que andan sueltos?
Las denuncias por ganado deambulando en espacios públicos no se limitan a la colonia Reynel Fúnez. Una situación similar ha sido reportada por vecinos de la Villeda Morales.
“En todos los contenedores de la Villeda Morales hay caballos y vacas que riegan la basura y los dueños no se preocupan por recogerlas, entonces la Alcaldía las debe recoger. Además son un peligro, porque andan sueltas por las calles y los escolares peligran”, señaló un morador de la zona.
Además del problema sanitario y de limpieza, los animales sueltos pueden representar un peligro para quienes circulan por las calles, debido a que pueden ingresar repentinamente a la vía.
En diferentes ocasiones se han registrado accidentes vehiculares relacionados con ganado que invade el derecho de vía, incluso en sectores de alto tránsito como el anillo periférico.
Denuncias por ganado suelto llegan casi a diario
Las autoridades municipales aseguran que las denuncias por semovientes que deambulan por las calles de Tegucigalpa se reciben casi a diario, por lo que realizan operativos para ubicar y retirar a los animales.
Pedro Aguilar, jefe del Departamento de Pecuario de la Gerencia de Orden Público de la AMDC, explicó que actualmente han identificado sectores donde es frecuente encontrar ganado suelto, entre ellos la colonia Sagastume, Las Uvas, la salida al oriente y el Divino Paraíso.
Los reportes son recibidos a través de la línea 100 de la Alcaldía, desde donde se trasladan las denuncias al personal encargado de realizar los operativos.
Los propietarios de los animales que son encontrados deambulando en espacios públicos deben pagar una multa que inicia en L1,000 por cabeza.
“Los dueños llegan a la oficina y nosotros les cobramos una multa. Estamos hablando como de L1,000 o 1,500. Les cobramos por primera vez L1,000, luego si lo volvemos a encontrar de nuevo, 1,500 y así sucesivamente”, afirmó.
Aguilar señaló que actualmente realizan al menos tres operativos por semana, aunque la cantidad puede aumentar cuando reciben un mayor número de reportes.
Uno de los principales inconvenientes para ubicar a los animales es que estos pueden desplazarse antes de que lleguen las cuadrillas. “Como son semovientes, se mueven y a veces no los encuentran”, explicó.
Además de retirar a los animales de la vía pública, la Alcaldía cuenta con un corral donde permanecen mientras son localizados sus propietarios. Si presentan lesiones, son trasladados para recibir atención veterinaria y también se les proporciona alimento.
No obstante, las autoridades realizaron un llamado a los dueños de este tipo de animales para que eviten dejarlos salir a las calles, ya que pueden provocar cualquier tipo de incidente en la zona.