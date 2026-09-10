Vacas y caballos sueltos generan denuncias de vecinos en colonias de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de distintas colonias de la capital denuncian la permanencia de vacas y caballos sin control en calles y espacios públicos, una situación que, además de generar basura regada representa un riesgo para peatones y conductores. En la colonia Reynel Fúnez, al sur de Tegucigalpa, los habitantes señalaron que varias vacas permanecen cerca del orfanato y el kínder de los sectores 1 y 2. Los vecinos pidieron a las autoridades municipales intervenir y decomisar los animales que permanecen deambulando por el sector, especialmente por la cercanía de centros donde permanecen niños.

El problema también se relaciona con la acumulación de desechos. Los habitantes aseguran que las vacas han regado la basura que se deposita en los contenedores, a lo que se suma la presencia de perros que también rompen las bolsas. “Las vacas han regado la basura y también hay muchos perros que pasan regándola, si el contenedor está lleno no se debería de tirar más basura para que no se riegue, pero ahi depende de la cultura de cada persona”, denunció Josúe Gonzales, vecino del sector.

¿Qué pasa con los animales que andan sueltos?

Las denuncias por ganado deambulando en espacios públicos no se limitan a la colonia Reynel Fúnez. Una situación similar ha sido reportada por vecinos de la Villeda Morales. “En todos los contenedores de la Villeda Morales hay caballos y vacas que riegan la basura y los dueños no se preocupan por recogerlas, entonces la Alcaldía las debe recoger. Además son un peligro, porque andan sueltas por las calles y los escolares peligran”, señaló un morador de la zona. Además del problema sanitario y de limpieza, los animales sueltos pueden representar un peligro para quienes circulan por las calles, debido a que pueden ingresar repentinamente a la vía. En diferentes ocasiones se han registrado accidentes vehiculares relacionados con ganado que invade el derecho de vía, incluso en sectores de alto tránsito como el anillo periférico.

Denuncias por ganado suelto llegan casi a diario