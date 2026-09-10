Legislativo y Ejecutivo integran comisión para revisar alzas en los alimentos

La determinación legislativa surgió tras la presentación de una manifestación orientada a verificar las alzas desmedidas registradas en insumos de consumo masivo, como el cartón de huevos y otros productos esenciales de la dieta familiar.

La iniciativa busca fiscalizar los recientes aumentos en los precios de la canasta básica , frenar la especulación en los mercados locales y establecer los parámetros legales para sancionar a los distribuidores que encarezcan los productos sin justificación técnica.

Tegucigalpa, Honduras.- Frente al incremento en los precios de productos alimenticios de primera necesidad, el Congreso Nacional instruyó la integración de una mesa interinstitucional entre comisiones parlamentarias y autoridades del Poder Ejecutivo.

La propuesta contempla la participación de la Comisión de Finanzas, la Comisión de Presupuesto, la Secretaría de Desarrollo Económico y los organismos de protección al consumidor.

Durante el debate parlamentario, la representación legislativa denunció que las fluctuaciones en el costo de los carburantes son utilizadas de forma reiterada como pretexto para elevar los precios al consumidor, pero las rebajas en los combustibles nunca se traducen en reducciones equivalentes para la ciudadanía.

"Se deben sancionar a aquellas personas que utilicen la necesidad del pueblo hondureño para determinar el alza a un producto que en este momento no está en escasez. Cuando los combustibles disminuyen no disminuye el precio de un producto, queda en el precio establecido, no se congela ni hay una reducción, y eso ya lo hemos visto por años", manifestó Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal.

La congresista Espinal enfatizó la urgencia de fortalecer las capacidades operativas de la Fiscalía de Protección al Consumidor para ampliar los operativos de inspección más allá de las ferias principales de la capital, logrando una presencia efectiva en comercios y mercados a nivel nacional.

Asimismo, la parlamentaria advirtió que la fiscalización debe implementarse de forma inmediata para amortiguar el impacto económico acumulado por los constantes incrementos de temporada y el cobro de servicios básicos en los hogares.

"Considero sumamente importante que se realice una acción positiva porque ya no aguantamos tanto trancazo. Ya vamos acercándonos a la temporada de fin de año, donde vienen aumentos en los productos que utilizamos para la época, por lo que desde ahora podemos ir regulando esto para que el impacto no sea mayor en los próximos meses", puntualizó la diputada Espinal.

Ante el planteamiento presentado en la cámara, la presidencia del Poder Legislativo validó la conformación del equipo de trabajo y giró instrucciones a la secretaría parlamentaria para coordinar las reuniones con las instancias de control de precios y las organizaciones defensoras del consumidor.

"Hay denuncias de especulación en los precios de la comida y aumentos sin justificación; a esas personas o grupos que aumentan el precio de la canasta básica, la Dirección de Protección al Consumidor y la Fiscalía los tiene que sancionar porque no podemos estar jugando con el hambre del pueblo hondureño", aseveró Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El titular del Parlamento encomendó a las comisiones de Finanzas y Presupuesto convocar en los próximos días a los titulares de las dependencias ejecutivas y entes de investigación para definir el esquema de operativos y las medidas regulatorias que se aplicarán en el mercado nacional.