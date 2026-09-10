Corte de Apelaciones mantiene en pausa audiencia contra exjefe militar Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia preliminar para que el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Roosevelt Hernández responda en los tribunales por ataques públicos a periodistas, "se mantiene en pausa" y a la espera de lo que resuelva una Corte de Apelaciones ante un recurso presentado por la defensa del acusado, indicó este jueves a EFE una fuente oficial. "La audiencia preliminar sobre el juicio -contra Hernández- está prevista para el 14 de septiembre, pero si la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán (provincia donde se localiza Tegucigalpa) hasta entonces no ha resuelto nada, habrá que esperar, la audiencia está en pausa", subrayó Melvin Duarte. portavoz del Poder Judicial. Hernández, quien además fue ministro de Defensa en los últimos días del Gobierno que presidió Xiomara Castro (2022-2026), es el primer militar hondureño que ha sido llevado a los tribunales por un caso de ataques a al menos cuatro periodistas en 2025, tildándolos de "sicarios de la verdad" en medios de comunicación de la institución armada.

El exjefe castrense, quien enfrenta el proceso en libertad, fue acusado a finales de julio pasado por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. La causa se originó por una publicación institucional de las Fuerzas Armadas difundida el 26 de mayo de 2025 bajo el título 'Sicarios de la verdad', que la Fiscalía sostiene que contenía señalamientos directos contra los comunicadores Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra (actual presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH) y José Adán López. El pasado día 1 un juzgado dictó el formal procesamiento de Hernández, pero tres días después apeló y pidió el sobreseimiento definitivo de la causa. El abogado defensor de Hernández, Darwin García, dijo a periodistas que el recurso busca que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revoque la resolución de la jueza que lleva el caso y dicte un sobreseimiento definitivo a favor del exjefe militar. Además, según García, en la audiencia inicial del 1 de septiembre se vulneró el derecho de defensa de Hernández al no admitirse dos peritajes ni varios documentos presentados por la representación legal.