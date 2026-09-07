Declaran inadmisible recurso de amparo presentado por Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, dentro del proceso judicial por los supuestos delitos de incitación a la discriminación y limitación e impedimento de determinados derechos fundamentales.

La resolución establece que las diligencias deben remitirse en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano que deberá determinar la procedencia del recurso de amparo interpuesto por la defensa legal de Hernández.

La decisión de la Corte de Apelaciones no representa, de acuerdo con la información proporcionada, la determinación definitiva sobre el recurso, ya que la Sala de lo Constitucional tendrá la última decisión respecto a si procede o no el amparo.