Declaran inadmisible recurso de amparo presentado por Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, dentro del proceso judicial por los supuestos delitos de incitación a la discriminación y limitación e impedimento de determinados derechos fundamentales.
La resolución establece que las diligencias deben remitirse en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano que deberá determinar la procedencia del recurso de amparo interpuesto por la defensa legal de Hernández.
La decisión de la Corte de Apelaciones no representa, de acuerdo con la información proporcionada, la determinación definitiva sobre el recurso, ya que la Sala de lo Constitucional tendrá la última decisión respecto a si procede o no el amparo.
cusaciones contra periodistas
El proceso judicial contra Roosevelt Hernández fue promovido por los supuestos delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales contra Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó publicaciones institucionales, documentación, testimonios y peritajes vinculados con la difusión de mensajes en plataformas digitales y redes sociales.
Tras 12 horas de audiencia, que se extendió de 9 de la mañana a 9 de la noche, una jueza penal dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra Hernández por los delitos que le atribuye el Ministerio Público.
Con el recurso de amparo declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones, las diligencias pasarán a consulta de la Sala Constitucional, que deberá determinar la procedencia de la acción presentada por la defensa.
A la espera de esa determinación también permanece el escenario relacionado con la audiencia del 14 de septiembre, en la que se definiría si el proceso contra Hernández avanza hacia un juicio oral y público.