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Trump publica un mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, Canadá y Centroamérica

Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América"

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 15:47
Trump publica un mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, Canadá y Centroamérica

Esta fue la imagen que compartió el mandatario estadounidense.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".

El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que publicó este lunes.

Trump se plantea cambiar el nombre al Atlántico o al Pacífico por océano América

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Redacción web
Agencia EFE

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