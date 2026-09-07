Invertirán más de L300 millones para atender a 75,000 familias afectadas por la sequía

Tegucigalpa, Honduras. -La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) invertirá más de 300 millones de lempiras para atender a 75,000 familias en zonas declaradas en alerta roja durante la emergencia por la sequía. El anuncio lo realizó la ministra de Sedesol, Fátima Juárez, durante la entrega de sacos de alimento en el municipio de San Miguelito, Francisco Morazán, donde unas 300 familias recibieron una ración de dos sacos de comida para garantizar la seguridad alimentaria.

“Nuestra secretaría hasta hoy ya está con un presupuesto y una intervención de más de 300 millones de lempiras, que es lo que se está invirtiendo en esta emergencia que empezamos hoy y continuamos con los demás municipios para esta semana y la próxima, hasta finalizar toda esta intervención por instrucciones del señor presidente Nasry Asfura”, expresó Juárez. Con la nueva intervención, ya son 60,000 hogares que viven en condiciones vulnerables en la zona del corredor seco, los que serán beneficiados con una ración de alimento que consiste en dos sacos que contienen 150 libras de comida valoradas en 4,000 mil lempiras.

San Miguelito es parte de los 103 municipios declarados en alerta roja y emergencia por el Gobierno, y con las raciones de alimento se busca garantizar que las familias más afectadas por la falta de lluvia y las pérdidas de sus cosechas tengan alimento en sus hogares. Juárez explicó que "con la primera intervención por parte de Sedesol con la Operación de Respuesta a la Sequía 2026, se benefició a más de 15 mil familias que viven en condiciones vulnerables en nueve municipios del departamento de Choluteca y tres municipios priorizados en El Paraíso, con una inversión inicial de 62 millones de lempiras. El gobierno del presidente Nasry Asfura declaró emergencia por 120 días para abordar soluciones a la problemática de la sequía, destinando las ayudas a las familias más afectadas, con una respuesta oportuna y focalizando los recursos en las zonas de mayor vulnerabilidad y con transparencia en el manejo de los fondos.