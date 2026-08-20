Para paliar los efectos de la sequía, llevan alimentos al Corredor Seco

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno comenzó a ampliar la asistencia humanitaria para las familias afectadas por la sequía en los municipios declarados en alerta roja. El ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacional (Copeco), Reinaldo Sánchez, informó que las primeras entregas de raciones alimentarias comenzaron a llegar este jueves a Yuscarán, El Paraíso, uno de los municipios incluidos entre los más afectados por el déficit de lluvias. No obstante, la ayuda se extendió a más municipios de la zona oriental del país como San Antonio de Flores. "Sedesol, paralelamente, está haciendo entregas en otros municipios aquí en el departamento de El Paraíso y la idea es arreciar, como se dice popularmente, con las entregas", dijo Sánchez. Anteriormente varios municipios del departamento de Choluteca fueron beneficiados con la ayuda.

El Gobierno destinó unos 300 millones de lempiras en la entrega de alimentos a las familias que viven en los municipios que son afectados severamente por la sequía. Progresivamente se llevará la asistencia a otras localidades, mediante estrategias que buscan atender las necesidades inmediatas de las familias y, al mismo tiempo, dinamizar las economías de los municipios afectados. Uno de los mecanismos que se implementará será la entrega de transferencias económicas a las familias, con el propósito de hacer más rápida la asistencia y permitir que los beneficiarios puedan adquirir los productos que necesitan en sus propias comunidades. La medida también pretende generar un movimiento económico en los municipios afectados, donde la falta de lluvias ha golpeado principalmente a las familias que dependen de la agricultura para subsistir. Copeco coordinará con la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) el desplazamiento de unidades móviles hacia las zonas donde se entreguen las transferencias. La intención es que Banasupro pueda ofrecer productos a precios más bajos y contribuir a regular el mercado local, evitando que algunos comerciantes incrementen los precios aprovechando la llegada de los recursos. Sánchez indicó que las transferencias podrían comenzar a implementarse entre 12 y 15 municipios adicionales de los 75 que fueron identificados como los más afectados por la sequía.

Además se está poniendo atención a municipios del occidente del país que, aunque inicialmente se encontraban bajo alerta amarilla, presentan una afectación importante en materia de seguridad alimentaria. "Hay municipios que ha estado Naciones Unidas haciendo labores y trabajando, atendiendo a las familias más necesitadas, en la parte productiva, en la parte de reforzamiento de los centros de salud y demás", dijo el ministro de Copeco. La sequía asociada al fenómeno de El Niño llevó al Gobierno a declarar en alerta roja por 120 días en 75 municipios, en los que se contempla realizar acciones para garantizar el acceso al agua, proteger la producción agropecuaria y atender a más de 134 mil familias de las comunidades afectadas. Además, 88 municipios fueron declarados en alerta verde y otros 71 en alerta amarilla. En total, 234 de los 298 municipios del país permanecen bajo algún nivel de alerta por los efectos de El Niño. La medida entró en vigencia el martes 18 de agosto y tendrá una vigencia hasta el 16 de diciembre próximo, según la resolución adoptada por el Consejo de Ministros.

Asistencia a las familias

Sánchez explicó que la ayuda no consiste en una bolsa de alimentos convencional, sino en una ración diseñada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), calculada para cubrir las necesidades alimentarias de una familia de cinco integrantes durante al menos un mes. Cada ración tiene un valor aproximado de 4,000 lempiras y cada beneficiario recibe dos sacos de alimentos, además de un kit de medicamentos preparado por la Secretaría de Salud para atender algunas de las enfermedades que pueden incrementarse durante la emergencia de sequía. El paquete de salud incluye medicamentos básicos para padecimientos como dengue y enfermedades gastrointestinales, debido a que las dificultades para acceder al agua pueden afectar las condiciones de higiene y favorecer la aparición de enfermedades, especialmente entre los niños. La entrega de ayuda comenzó este jueves en distintas zonas del país; en Yuscarán se contempló beneficiar a más de 1,000 familias.

La distribución se realiza de manera progresiva debido al volumen y peso de los alimentos. El funcionario explicó que los dos sacos que conforman una ración pesan en conjunto más de 150 libras, por lo que las familias deben recurrir incluso a motocicletas, mototaxis, bicicletas y animales de carga para trasladarlos hasta sus comunidades. La respuesta gubernamental no se limita a la entrega de alimentos, también apoyo a los productores; a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se impulsen acciones para enfrentar la falta de agua, entre ellas la perforación de pozos y construcción de reservorios de agua. Con una inversión de 180 millones de lempiras se hará la perforación de pozos, instalación de bombas solares y sistemas de riego por goteo. Mediante el Programa Incentivo a la Producción, se hará entrega de semillas de granos básicos y fertilizantes, alimento para el ganado, fertilizantes para productores de café para beneficiar a 150 mil productores agrícolas, ganaderos y cafetaleros a nivel nacional en el presente año. La SAG planteó fortalecer la producción agrícola vinculada a la nutrición, ampliar el uso de productos bio-fortificados, así como impulsar la producción marino-costera.