El dolor humano tras la sequía: en el Corredor Seco la situación es crítica, insostenible y urgente

“Sería bueno que viniera una ayuda con comida, porque todos nos hemos quedado sin nada, se perdieron las milpas y las cosas están caras en la pulpería”, expresó una de las personas entrevistadas, quien con 75 lempiras para comprar una medida de frijoles, pero no todo sería para la familia: una parte debía repartirla entre las gallinas. Para ella, sus dos hijos y su esposo compró harina de maíz y una libra de frijoles por 40 lempiras.