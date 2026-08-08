PMA y World Vision impulsan acciones para fortalecer la resiliencia ante la sequía en el país

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco del Proyecto de Implementación de Acciones Anticipatorias por Sequía, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y World Vision, junto a las alcaldías de Reitoca, Alubarén y Curarén, impulsan una alianza estratégica para promover municipios más resilientes frente a la sequía. La iniciativa contempla asistencia humanitaria, procesos de formación comunitaria y desarrollo de protocolos de coordinación que contribuyen a la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de resiliencia de las comunidades más vulnerables a la sequía.

La alianza es una respuesta a los crecientes desafíos que plantea la sequía en el sur de Honduras, por lo que el PMA y World Vision con financiamiento del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF) y las alcaldías de Reitoca, Alubarén y Curarén, impulsan una alianza estratégica orientada a fortalecer las capacidades locales para enfrentar los efectos de la sequía. Como parte de la alianza, se entregaron los protocolos de coordinación y procedimientos operativos estandarizados para la respuesta ante la sequía, que es una herramienta que permitirá consolidar la preparación, mejorar la articulación entre los actores locales y optimizar la respuesta frente a este fenómeno climático.

La iniciativa forma parte fundamental del Proyecto de Implementación de Acciones Anticipatorias por Sequía (Fondos CERF 2026), implementado por World Vision en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos, como respuesta al creciente impacto de la variabilidad climática en el corredor seco hondureño, donde se estima que cerca del 49% del territorio nacional presenta condiciones de alta vulnerabilidad a la sequía. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene en alerta amarilla a decenas de municipios de Honduras debido al déficit prolongado de lluvias y sus efectos sobre la disponibilidad de agua y producción de alimentos. Es por eso que la alianza concentra sus esfuerzos en los municipios mencionados, fortaleciendo la coordinación entre autoridades locales y comunidades para impulsar acciones anticipatorias que permitan reducir riesgos, proteger la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia frente a futuros eventos de sequía.