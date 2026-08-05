La Amhon solicita adelantar transferencias municipales para fortalecer la respuesta a la sequía

Tegucigalpa, Honduras. -La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), solicitó al presidente de la República, Nasry Asfura, adelantar las transferencias municipales para atender la emergencia provocada por la sequía.

La Amhon envió un oficio este miércoles al mandatario en donde solicita apoyo urgente para los municipios afectados por la sequía severa.

En el escrito se señala que 75 municipios han sido priorizados por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y se encuentran bajo vigilancia climática por la sequía, y que 16 municipios adicionales presentan condiciones similares y podrían incorporarse al listado.

Ante esa situación, piden al presidente Asfura "autorizar la acreditación anticipada de las transferencias municipales correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026 para los municipios priorizados".

"El objetivo es que las alcaldías dispongan de recursos inmediatos para atender la emergencia, brindar asistencia a la población y ejecutar acciones de respuesta frente a la sequía", establece el documento.

La Amhon sostiene que esta medida "fortalecería la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las necesidades más urgentes de las familias afectadas".

Asimismo, reitera el compromiso de las municipalidades beneficiarias de administrar los recursos con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, realizando posteriormente las liquidaciones correspondientes.

En el oficio firmado por Juan Carlos Molina, presidente de la Amhon, pide al gobierno de la República adelantar las transferencias municipales como una medida extraordinaria para fortalecer la respuesta local ante la sequía, sin esperar los tiempos ordinarios de desembolso.