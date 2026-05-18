Honduras activa asistencia humanitaria para 762,000 personas afectadas por crisis climática

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y el Sistema de Naciones Unidas presentaron una estrategia de asistencia humanitaria para atender a unas 762,000 personas en 33 municipios priorizados del país, ante el impacto de la crisis climática asociada al fenómeno de El Niño.

La iniciativa será financiada con 63.2 millones de dólares asignados por el Fondo Regional Humanitario para América Latina y el Caribe (RHPF LAC), recursos que permitirán avanzar en la ejecución del Plan de Acción Humanitaria 2026, elaborado por la Red Humanitaria de Honduras, liderada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y Naciones Unidas.

La estrategia fue presentada durante una reunión con los 33 alcaldes y alcaldesas de los municipios priorizados, donde autoridades nacionales, organismos internacionales y gobiernos locales coordinaron la hoja de ruta para canalizar la ayuda hacia las comunidades más afectadas.

De acuerdo con el diagnóstico del plan, 1.4 millones de personas enfrentan necesidades humanitarias en Honduras, especialmente en zonas golpeadas por la combinación de sequías, inseguridad alimentaria, pobreza y otras vulnerabilidades estructurales.