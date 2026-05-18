Honduras activa asistencia humanitaria para 762,000 personas afectadas por crisis climática

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y el Sistema de Naciones Unidas presentaron una estrategia de asistencia humanitaria para atender a unas 762,000 personas en 33 municipios priorizados del país, ante el impacto de la crisis climática asociada al fenómeno de El Niño.
La iniciativa será financiada con 63.2 millones de dólares asignados por el Fondo Regional Humanitario para América Latina y el Caribe (RHPF LAC), recursos que permitirán avanzar en la ejecución del Plan de Acción Humanitaria 2026, elaborado por la Red Humanitaria de Honduras, liderada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y Naciones Unidas.
La estrategia fue presentada durante una reunión con los 33 alcaldes y alcaldesas de los municipios priorizados, donde autoridades nacionales, organismos internacionales y gobiernos locales coordinaron la hoja de ruta para canalizar la ayuda hacia las comunidades más afectadas.
De acuerdo con el diagnóstico del plan, 1.4 millones de personas enfrentan necesidades humanitarias en Honduras, especialmente en zonas golpeadas por la combinación de sequías, inseguridad alimentaria, pobreza y otras vulnerabilidades estructurales.
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La respuesta contempla nueve proyectos multisectoriales enfocados en atender necesidades inmediatas en seguridad alimentaria, nutrición, acceso a agua potable y saneamiento, salud, protección de la niñez, atención a mujeres víctimas de violencia y habilitación de albergues.
La ejecución estará a cargo de siete agencias de Naciones Unidas: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otras.
En el encuentro participaron el presidente de la AMHON, Juan Carlos Molina; el coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez; el titular de Copeco, Reinaldo Sánchez, y la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista.
Durante la reunión, las autoridades subrayaron la importancia de los gobiernos municipales para identificar a las comunidades más afectadas y garantizar que la asistencia llegue de forma efectiva.
“Esta estrategia refleja un esfuerzo conjunto para responder a necesidades humanitarias que continúan enfrentando miles de personas en Honduras. El trabajo coordinado con las municipalidades es esencial para asegurar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan”, afirmó Alejandro Álvarez, coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras.
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La asistencia anunciada complementará otras acciones en curso, entre ellas un programa de acción anticipatoria ante posible sequía, financiado con cuatro millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), que busca reducir el impacto humanitario antes de que las emergencias climáticas se agraven.
Según Naciones Unidas, la acción anticipatoria permite ejecutar respuestas preventivas basadas en pronósticos climáticos confiables, con financiamiento previamente aprobado para actuar antes de que las crisis se materialicen.
Honduras continúa siendo uno de los países más vulnerables de la región ante fenómenos climáticos extremos, con comunidades recurrentemente afectadas por sequías, tormentas e inseguridad alimentaria.