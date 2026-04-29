Unas 250,000 familias podrían ser afectadas en el país ante una posible sequía

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la amenaza de una posible sequía asociada al fenómeno de El Niño, autoridades gubernamentales y organismos internacionales activaron un plan de respuesta para reducir el impacto en la producción agrícola y la seguridad alimentaria de miles de familias hondureñas. Nelson Márquez, viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencia (Copeco), advirtió que son al menos 89 municipios del país que fueron identificados como zonas de alta vulnerabilidad, por la posible escasez de lluvias. Allí se proyecta que unas 250,000 familias podrían verse afectadas por su seguridad alimentaria, si no se adoptan medidas preventivas en las próximas semanas. Los departamentos donde se ubican estas familias incluyen a: El Paraíso, Choluteca, Valle, así como sectores de La Paz, Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque; además de una franja específica del nororiente de Yoro.

En estas regiones, las condiciones climáticas podrían afectar de forma directa la producción de granos básicos, aumentando el número de personas con inseguridad alimentaria en el país. El mayor riesgo está en que los productores no apliquen la información técnica disponible sobre cuándo sembrar, qué sembrar y qué variedades utilizar, señaló Márquez. El funcionario insistió en la necesidad de que agricultores y ganaderos adapten sus prácticas a las condiciones climáticas previstas. Ante el adverso panorama que estaría provocando que miles de familias no puedan subsistir, el Gobierno y organismos internacionales que conforman la red humanitaria definieron acciones anticipatorias. Como parte de las acciones, el Gobierno destinó 1,500 millones de lempiras para la compra de insumos agrícolas como semillas.

La inversión será ejecutada bajo mecanismos de transparencia, con el acompañamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) jugará un rol clave en el financiamiento de pequeños y medianos productores, detalló el ministro de Finanzas, Emilio Hércules. Así mismo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Poder Ejecutivo celebran reuniones para coordinar las acciones que permitan reducir el impacto económico y social de este fenómeno climático que podría comenzar a afectar a inicios de junio. Uno de los objetivos que se definió es que la ayuda llegue de manera equitativa a las comunidades más vulnerables, evitando la duplicidad en la asistencia, problema que en años anteriores ha provocado que algunas zonas reciban apoyo excesivo mientras otras quedan desatendidas. En paralelo, el Sistema de Naciones Unidas anunció la activación de un plan de acciones anticipatorias con un financiamiento de 4 millones de dólares (más de 100 millones de lempiras) provenientes del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF). A través de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se implementarán las intervenciones en seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene y nutrición. "Con el objetivo de mitigar riesgos y proteger a las poblaciones más vulnerables ante escenarios climáticos adversos", establece Naciones Unidas.