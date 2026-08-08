Octavio Pineda confirma aspiración presidencial: "El plan Bukele lo vamos a hacer en Honduras"

Yoro, Honduras.- Octavio Pineda, exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en el gobierno de Xiomara Castro, confirmó su aspiración presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre). El también exdirector del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en la administración anterior estuvo en Yoro y allí sostuvo un encuentro con líderes y militantes del partido.

Pineda organizó un conversatorio con simpatizantes de Libre para abordar diversos temas, entre ellos el de la seguridad en Honduras. Al ser consultado sobre qué hará para combatir el flagelo de la inseguridad, afirmó que replicará el plan Bukele en territorio hondureño. "Rápido y puntual: cero tolerancia con esos sinvergüenzas y dos, el plan Bukele, lo vamos a hacer aquí en Honduras", adujo. Octavio Pineda se convierte en el segundo precandidato presidencial de Libre para las elecciones primarias del 2029, la otra candidata sigue siendo Rixi Moncada. En sus redes, Pineda informó que "voy a visitar toda Honduras. Estaré avisando con antelación cada visita para que me acompañen los que deseen, los quiero mucho a todos".

¿Qué es el plan Bukele?

El plan Bukele fue lanzado en El Salvador bajo el nombre "Plan de Control Territorial", el cual generó una ruptura en la relación entre el gobierno y las pandillas, que previamente habían tenido un pacto en prisión para líderes pandilleros. Este plan incluyó un régimen de excepción que permitió detenciones sin orden judicial, amplió el tiempo de detención administrativa y autorizó la intervención de las telecomunicaciones.