Mujer y sus dos hijos iban en moto cuando una rastra los impactó en Sabá; murió un menor

Tegucigalpa, Honduras.-Un niño de 7 años perdió la vida al colisionar una motocicleta con una rastra en la carretera CA-13 a inmediaciones de la comunidad de Elixir en el municipio de Sabá, Colón. En el mismo accidente vial, la madre del menor al igual que su hermana de 3 años, resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un centro asistencial.

El fallecido fue identificado por personal del Cuerpo de Bomberos que atendió la emergencia como Johan Jesús Acosta García, de 7 años de edad, quien al ser evaluado ya no presentaba signos vitales. En el percance vial resultaron con heridas la menor Milly Cristal Acosta García, de 3 años de edad, quien presentaba un golpe y laceraciones leves en su cabeza, y su madre Mirna Esperanza García de 28 años de edad. Se dio a conocer que el fallecido junto a su madre y hermana se trasladaban en una motocicleta y sufrieron el fatal accidente de tránsito al colisionar con el pesado vehículo en la CA-13.