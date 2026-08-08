Mujer y sus dos hijos iban en moto cuando una rastra los impactó en Sabá; murió un menor

Tegucigalpa, Honduras.-Un niño de 7 años perdió la vida al colisionar una motocicleta con una rastra en la carretera CA-13 a inmediaciones de la comunidad de Elixir en el municipio de Sabá, Colón.
En el mismo accidente vial, la madre del menor al igual que su hermana de 3 años, resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un centro asistencial.
El fallecido fue identificado por personal del Cuerpo de Bomberos que atendió la emergencia como Johan Jesús Acosta García, de 7 años de edad, quien al ser evaluado ya no presentaba signos vitales.
En el percance vial resultaron con heridas la menor Milly Cristal Acosta García, de 3 años de edad, quien presentaba un golpe y laceraciones leves en su cabeza, y su madre Mirna Esperanza García de 28 años de edad.
Se dio a conocer que el fallecido junto a su madre y hermana se trasladaban en una motocicleta y sufrieron el fatal accidente de tránsito al colisionar con el pesado vehículo en la CA-13.
El informe preliminar dicta que los vehículos involucrados en el accidente que ocurrió en horas de la madrugada de este sábado son: un tráiler color verde el cual transportaba raquis de palma hacia la ciudad de San Pedro Sula y era conducido por Lucio Escoto y la motocicleta color negro que era conducida por Mirna Esperanza García.
Las autoridades llegaron a reconocer el cuerpo del menor para ser trasladado a la morgue donde se le practicó la autopsia.
Mientras que agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de los conductores que participaron en el accidente entre la motocicleta y la rastra.