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Mujer y sus dos hijos iban en moto cuando una rastra los impactó en Sabá; murió un menor

Una mujer se transportaba con sus dos hijos en una motocicleta y colisionó con una rastra en la carretera CA-13 a inmediaciones de la aldea Elixir, en Sabá

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 10:12
Mujer y sus dos hijos iban en moto cuando una rastra los impactó en Sabá; murió un menor

El cuerpo del menor quedó en medio de las llantas de la rastra que transportaba raquis de palma con dirección a San Pedro Sula.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Un niño de 7 años perdió la vida al colisionar una motocicleta con una rastra en la carretera CA-13 a inmediaciones de la comunidad de Elixir en el municipio de Sabá, Colón.

En el mismo accidente vial, la madre del menor al igual que su hermana de 3 años, resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un centro asistencial.

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El fallecido fue identificado por personal del Cuerpo de Bomberos que atendió la emergencia como Johan Jesús Acosta García, de 7 años de edad, quien al ser evaluado ya no presentaba signos vitales.

En el percance vial resultaron con heridas la menor Milly Cristal Acosta García, de 3 años de edad, quien presentaba un golpe y laceraciones leves en su cabeza, y su madre Mirna Esperanza García de 28 años de edad.

Se dio a conocer que el fallecido junto a su madre y hermana se trasladaban en una motocicleta y sufrieron el fatal accidente de tránsito al colisionar con el pesado vehículo en la CA-13.

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El informe preliminar dicta que los vehículos involucrados en el accidente que ocurrió en horas de la madrugada de este sábado son: un tráiler color verde el cual transportaba raquis de palma hacia la ciudad de San Pedro Sula y era conducido por Lucio Escoto y la motocicleta color negro que era conducida por Mirna Esperanza García.

Las autoridades llegaron a reconocer el cuerpo del menor para ser trasladado a la morgue donde se le practicó la autopsia.

Mientras que agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de los conductores que participaron en el accidente entre la motocicleta y la rastra.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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