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Identifican a niño de un año que murió en accidente de moto en Santa Cruz de Yojoa

El menor murió en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-5, a la altura de Santa Cruz de Yojoa, tras la colisión entre una motocicleta y un vehículo tipo pick-up

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 09:01
Identifican a niño de un año que murió en accidente de moto en Santa Cruz de Yojoa

El cuerpo del pequeño quedó a la orilla de la pavimentada, donde fue levantado por las autoriudades.

Foto: Cortesía.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Un niño de apenas un año de edad perdió la vida la tarde de ayer en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-5, a la altura del sector de Orellana, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.

De acuerdo con la información preliminar, el menor, identificado como Liam, se transportaba junto a sus padres en una motocicleta cuando ocurrió una colisión con un vehículo tipo pick-up en la recta de Yojoa.

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Testigos del hecho señalan que el conductor del automóvil presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol , extremo que deberá ser confirmado por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Tras el impacto, el pequeño perdió la vida en el lugar, mientras sus familiares protagonizaron escenas de dolor al permanecer junto al cuerpo del menor a la espera de la llegada de las autoridades competentes.

Entre lágrimas e indignación, los parientes cuestionaron la tardanza en la atención de la emergencia y la ausencia de médico personal y policial en la zona. “El niño no es ningún perro para estar tirado ahí”, expresó uno de los familiares.

La muerte del menor ha causado consternación entre los habitantes del sector, quienes pidieron una pronta investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y deducir responsabilidades.

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Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían brindado un informe oficial sobre el caso. Entretanto, los familiares de Liam exigen justicia y que se castigue a los responsables de esta tragedia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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