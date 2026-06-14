Identifican a niño de un año que murió en accidente de moto en Santa Cruz de Yojoa

De acuerdo con la información preliminar, el menor, identificado como Liam, se transportaba junto a sus padres en una motocicleta cuando ocurrió una colisión con un vehículo tipo pick-up en la recta de Yojoa.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Un niño de apenas un año de edad perdió la vida la tarde de ayer en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-5, a la altura del sector de Orellana, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.

Testigos del hecho señalan que el conductor del automóvil presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol , extremo que deberá ser confirmado por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Tras el impacto, el pequeño perdió la vida en el lugar, mientras sus familiares protagonizaron escenas de dolor al permanecer junto al cuerpo del menor a la espera de la llegada de las autoridades competentes.

Entre lágrimas e indignación, los parientes cuestionaron la tardanza en la atención de la emergencia y la ausencia de médico personal y policial en la zona. “El niño no es ningún perro para estar tirado ahí”, expresó uno de los familiares.

La muerte del menor ha causado consternación entre los habitantes del sector, quienes pidieron una pronta investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y deducir responsabilidades.