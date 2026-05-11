Menor de 14 años muere en accidente de motocicleta en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un menor de apenas 14 años perdió la vida este lunes -11 de mayo- tras sufrir un accidente de tránsito la noche de este domingo en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada de manera preliminar únicamente como José, quien se conducía en una motocicleta cuando ocurrió el fatal percance vial.

De acuerdo con los reportes iniciales, el adolescente impactó contra un vehículo en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.