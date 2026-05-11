Menor de 14 años muere en accidente de motocicleta en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un menor de apenas 14 años perdió la vida este lunes -11 de mayo- tras sufrir un accidente de tránsito la noche de este domingo en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
La víctima fue identificada de manera preliminar únicamente como José, quien se conducía en una motocicleta cuando ocurrió el fatal percance vial.
De acuerdo con los reportes iniciales, el adolescente impactó contra un vehículo en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.
Producto del fuerte impacto, el menor sufrió heridas de gravedad y falleció en el lugar del accidente.
La escena generó consternación entre personas que transitaban por la zona y observaron lo ocurrido minutos después de la colisión.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el conductor del vehículo involucrado ni sobre cómo se produjo exactamente el accidente.
Agentes policiales y equipos de tránsito se desplazaron hasta el sector para acordonar el área y comenzar las investigaciones correspondientes.
Las autoridades buscan determinar las circunstancias bajo las que ocurrió el accidente y deducir responsabilidades en este nuevo hecho vial que enluta a una familia hondureña.