Video muestra a José y Jonathan minutos antes del fatal accidente en Toncontín

Tegucigalpa, Honduras.- Tan solo minutos antes de que José Manuel Juárez Murillo y Jonathan Alexi Palma Ríos perdieran la vida en un trágico accidente en Altos de Toncontín, los menores grabaron un video. El vehículo en el que murieron los dos menores era una Toyota Prado color gris, propiedad del padre de Jonathan, quien presuntamente tomó el automotor sin permiso, sin medir las consecuencias. El video que salió a la luz muestra a cuatro jóvenes dentro del vehículo, aunque también iba a bordo la persona que estaba grabando, por lo que en total eran cinco ocupantes.

Al inicio de la grabación se observa la pantalla del vehículo. Se presume que en ese momento los jóvenes se estaban estacionando en algún lugar, ya que la cámara muestra la imagen en posición de retroceso. Segundos después aparece otro joven al volante, quien presuntamente sería Jonathan, ya que él conducía al momento del accidente. Posteriormente se observa a tres jóvenes en la parte trasera: un menor con camisa blanca, una jovencita con camisa negra y otro adolescente con gorra y camisa roja. Se presume que el joven que vestía la camisa roja era José Manuel Juárez Murillo, debido a que en la escena del accidente fue visto con ropa similar y, además, su padre recibió posteriormente esas pertenencias.