Éxito en la primera operación del niño hondureño Josué Cruz en El Salvador

El Salvador.- La primera operación al corazón del niño hondureño Josué Nehemías Cruz, de 11 años, fue todo un éxito, según lo confirmaron familiares del menor, quien continúa recuperándose en El Salvador. La intervención fue realizada en el Hospital Nacional Benjamín Bloom, donde el pequeño originario de Santa Bárbara, sigue bajo la supervisión y seguimiento de los médicos especialistas.

El corazón de Josué se encuentra en el lado derecho de su pecho y no bombea suficiente sangre, por lo que el pasado 28 de septiembre viajó hacia El Salvador, luego de que el presidente Nayib Bukele se comprometiera a brindarle la atención médica que necesitaba, ya que en Honduras, el sistema de salud se limitó a brindarle un diagnóstico nada alentador en el cual le auguraba pocos años de vida. "Todo un éxito la primera intervención quirúrgica que le realizaron al niño Nehemías Cruz, atendido en El Salvador", informó el comunicador Milton Turcios, quien actualizó la evolución del menor a través de un video que compartió en redes sociales.