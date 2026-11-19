Francisco Morazán, Honduras.- Un supuesto miembro de las filas de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue detenido por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el municipio de Talanga, en Francisco Morazán.
Se trata de Denis Mauricio Martínez Colindres, de 35 años de edad, conocido en el mundo de las pandillas con el alias de "Sompo"; originario y residente de esa localidad.
El arresto se llevó a cabo en la colonia Guillermo, de Talanga, mediante un operativo que estaba destinado a dar con la detención de varios integrantes de esa organización criminal.
De acuerdo con los informes de inteligencia policial, al arrestado lo vinculan con la Mara Salvatrucha, y este lleva el rango de "traka" dentro de esa asociación ilícita.
Historial delictivo
De acuerdo con los registros policiales, el sospechoso tiene antecedentes de detenciones anteriores por delitos relacionados con el tráfico de drogas, tenencia ilegal de munición de uso prohibido y escándalo en la vía pública, registrados entre los años 2017 y 2026.
Denis Martínez fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) y podría enfrentar cargos penales por la nueva figura delictiva de asociaciones terroristas, reforma realizada recientemente al Código Penal.