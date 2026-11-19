Francisco Morazán, Honduras.- Un supuesto miembro de las filas de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue detenido por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el municipio de Talanga, en Francisco Morazán.

Se trata de Denis Mauricio Martínez Colindres, de 35 años de edad, conocido en el mundo de las pandillas con el alias de "Sompo"; originario y residente de esa localidad.

El arresto se llevó a cabo en la colonia Guillermo, de Talanga, mediante un operativo que estaba destinado a dar con la detención de varios integrantes de esa organización criminal.