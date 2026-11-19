Comayagua, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió este 19 de noviembre al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, encuentro que se dio en la Base Aérea José Enrique Soto Cano en Palmerola, Comayagua. Durante una conferencia de prensa, tanto Asfura como Hegseth dieron a conocer los resultados del encuentro y revelaron que se firmaron varios acuerdos. Uno de ellos es un convenio bilateral que brindará equipamiento y capacitación militar a Honduras; además de un acuerdo de cooperación bilateral para el periodo 2026-2027 por un monto aproximado de $13.5 millones, orientado a reforzar la seguridad fronteriza.

A su vez, Pete Hegseth indicó que se suscribió "un memorando de entendimiento sobre defensa cibernética, que fortalecerá nuestra capacidad para proteger los sistemas críticos, compartir información sobre amenazas cibernéticas y reforzar la defensa digital de las Fuerzas Armadas hondureñas". El funcionario añadió que "esto es algo de vital importancia en la actualidad. Este acuerdo respaldará los esfuerzos de Honduras para proteger su infraestructura eléctrica. Queremos poder ayudar a Honduras a fortalecerse contra el crimen, esa es parte de nuestra seguridad nacional". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto al convenio de seguridad fronteriza que proporcionará $13.5 millones, explicó: "Es una declaración conjunta sobre zonas de defensa nacional. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Guerra trabajó con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley", apuntó el secretario de Guerra. Añadió que,desde el primer día del mandato de Donald Trump, "comenzamos a sellar la frontera suroeste de Estados Unidos. Esto empezó con el establecimiento de lo que denominamos zonas de defensa nacional a lo largo de nuestra frontera sur, que ahora se extienden por casi mil millas y han permitido alcanzar el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en 70 años". Hegseth reafirmó que "si no controlamos nuestras fronteras, no controlamos nuestro país porque las pandillas, las drogas, los delincuentes, las armas y la violencia se desplazan de un lado a otro y amenazan a nuestra población. Eso no es aceptable en Estados Unidos de América. Tampoco es aceptable en Honduras".

El burócrata estadounidense agradeció a Nasry Asfura por aprobar en su gobierno una reforma que tipifica a las maras y pandillas como terroristas. A su vez, envió un mensaje de condolencia tras las masacres suscitadas en Yorito, Yoro, donde fallecieron 12 personas el 18 de noviembre. "Entiendo que durante las primeras horas de ayer ocurrió una tragedia, cuando una pandilla violenta que ustedes han designado como organización terrorista masacró a 12 personas aquí en Honduras, entre ellas mujeres y niños. Quiero que sepa que mi esposa, mi familia y yo estamos orando por los familiares de las víctimas". "Encuentro consuelo en el hecho de que, gracias a su liderazgo, usted respondió inmediatamente desplegando a más de 500 policías y soldados para perseguir a los salvajes conocidos como el Cartel del Diablo. De hecho, usted también ha sido claro al designar a la MS-13, Barrio 18 y al Cartel del Diablo como organizaciones terroristas. Son pasos importantes que demuestran su compromiso", sentenció.

Respuesta

El presidente hondureño agradeció el respaldo a Estados Unidos y sostuvo que trabajarán de la mano en la lucha contra el tráfico de drogas, terrorismo y otros delitos.