Tegucigalpa, Honduras.- Pete Hegseth, secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, llegará este jueves 19 de noviembre a Honduras para reunirse con el presidente Nasry Asfura y autoridades de Seguridad y Defensa.
El arribo del funcionario hondureño se dará un día después de las masacres registradas en Yoro donde fallecieron 12 personas.
Hegseth será recibido en Casa de Gobierno y junto al presidente Asfura también estará el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio; el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, entre otros funcionarios.
Hasta el momento, Casa Presidencial no ha brindado información sobre los temas que se abordarán con Pete Hegseth.
El secretario de Guerra de EE UU ha visitado este día Venezuela y posteriormente se trasladará a Colombia y Ecuador, previo a su llegada a Tegucigalpa.
En agosto pasado, Hegseth afirmó que Honduras, Colombia y Guatemala aceptaron cooperar con Washington en operaciones contra estas organizaciones en sus respectivos territorios.
El funcionario estadounidense también ha impulsado iniciativas regionales como la Coalición de las Américas contra los Cárteles, orientada a coordinar esfuerzos entre los países participantes para enfrentar las estructuras del narcotráfico.
¿Quién es Pete Hegseth?
Él es un veterano de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos y ha servido en misiones en Afganistán, Irak y en la prisión de Guantánamo, Cuba.
En noviembre del 2024 fue nombrado en el puesto por el presidente Donald Trump. Hegseth también fue presentador de Fox News.