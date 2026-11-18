Tegucigalpa, Honduras.- Pete Hegseth, secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, llegará este jueves 19 de noviembre a Honduras para reunirse con el presidente Nasry Asfura y autoridades de Seguridad y Defensa.

El arribo del funcionario hondureño se dará un día después de las masacres registradas en Yoro donde fallecieron 12 personas.

Hegseth será recibido en Casa de Gobierno y junto al presidente Asfura también estará el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio; el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, entre otros funcionarios.