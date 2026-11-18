Tegucigalpa, Honduras.- El departamento de Yoro será intervenido en su totalidad por las fuerzas de seguridad, luego de la escalada de violencia registrada este miércoles 18 de noviembre, que dejó 12 personas muertas en cuatro masacres en el municipio de Yorito. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunció la tarde de este día, además, una serie de medidas como parte de las acciones para enfrentar al Cartel del Diablo, banda criminal que se atribuyó los hechos de este día en las aldeas de Vallecillos y Pacayal, donde fueron asesinados hombres, mujeres y un menor de edad. Entre las disposiciones también figura la aplicación de medidas, con el propósito de reforzar la presencia de las autoridades, recuperar el control territorial y evitar nuevos hechos violentos.

En comparecencia en Casa Presidencial, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, dijo: "Honduras va de frente al terrorismo: Intensificar las operaciones, perseguir a los responsables ante la justicia". Hemos determinado declarar "territorios de alto riesgo en los municipios de Yoro", destacó Velásquez. Además, dijo que se van a "aplicar medidas excepcionales de control en los territorios". Por lo que se ha instruido a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones a "neutralizar a los cabecillas de los grupos terroristas". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No vamos a abandonar a estas comunidades", destacó el titular de Seguridad. "Contra el terrorismo, todo el peso de la ley y el que la hace la debe pagar", puntualizó.

Por su parte, Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, mencionó que "se han desplazado dos helicópteros con tropas especializadas y vamos a atacar la amenaza de los grupos criminales" . "En otros sectores ya están penetrando los equipos. Hoy estamos hechos un nudo para hacer nuestro trabajo en esas zonas montañosas", detalló. "Esas montañas se van a convertir en la casa de los grupos especiales", enfatizó el jefe policial.

Masacres llenan de luto Yoro

Este miércoles amaneció marcado por cuatro masacres registradas en el municipio de Yorito, Yoro. Tres de las escenas se localizaron en la aldea de Vallecillos y una más en la comunidad de Pacayal, donde se reportaron tres víctimas mortales en cada uno de los lugares, para un total de 12 personas asesinadas. Entre las víctimas se encuentra Delma Yolanda Olvera Pérez, regidora municipal de Yorito, quien murió junto a su compañero de hogar y su hija. Otro hecho que ha causado conmoción son las amenazas y mensajes difundidos en redes sociales por Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de "El Diablo" y señalado como presunto cabecilla del denominado Cártel del Diablo, en los que se atribuyó las 12 muertes violentas registradas durante la jornada.