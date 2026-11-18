Yoro, Honduras.- Una regidora de Yorito fue asesinada, presuntamente junto a dos miembros de su familia, a balazos durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en ese municipio.

La funcionaria fue identificada como Yolanda Olvera. Según los reportes preliminares, las otras dos víctimas de esta nueva masacre serían su esposo y una de sus hijas, menor de edad.

El ataque se registró alrededor de las 2:00 AM. Los primeros reportes indican que los atacantes no han sido identificados, aunque un audio en redes sociales atribuído al Cartel del Diablo asegura que ellos son los autores. La familia era conocida en la comunidad, donde el triple homicidio causa consternación entre los vecinos.