Tegucigalpa, Honduras.- La Arquidiócesis de Tegucigalpa anunció la celebración de la Vigilia Misionera para este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en la capital. La actividad marcará la clausura del año misionero y reunirá a integrantes de la comunidad católica en una jornada de alabanza, oración y celebración religiosa. Los portones del estadio estarán abiertos a partir de las 3:00 de la tarde, mientras que el inicio del evento está previsto para las 5:00 p. m. La entrada será gratuita para todos los asistentes.

El padre Carlos Magno extendió la invitación a los fieles para que participen en esta actividad religiosa y acompañen el cierre del año misionero. “Estamos todos cordialmente invitados este veintiuno y veintidós a la gran vigilia misionera a meterle goles al diablo en el estadio”, expresó el sacerdote. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Alabanza, oración y celebración eucarística

El programa contempla diferentes actividades religiosas, entre ellas momentos de alabanza, el rezo del rosario, una hora santa y la celebración de la santa eucaristía, que será el centro de la vigilia. “Va a ser el mejor partido. Están todos invitados a esta clausura de este año misionero en el Estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las cinco de la tarde”, manifestó el padre Carlos Magno. El sacerdote reiteró que la jornada busca reunir a la comunidad católica de la Arquidiócesis de Tegucigalpa para compartir una noche de fe y oración.