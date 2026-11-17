Tegucigalpa, Honduras.- La Arquidiócesis de Tegucigalpa anunció la celebración de la Vigilia Misionera para este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en la capital.
La actividad marcará la clausura del año misionero y reunirá a integrantes de la comunidad católica en una jornada de alabanza, oración y celebración religiosa.
Los portones del estadio estarán abiertos a partir de las 3:00 de la tarde, mientras que el inicio del evento está previsto para las 5:00 p. m. La entrada será gratuita para todos los asistentes.
El padre Carlos Magno extendió la invitación a los fieles para que participen en esta actividad religiosa y acompañen el cierre del año misionero.
“Estamos todos cordialmente invitados este veintiuno y veintidós a la gran vigilia misionera a meterle goles al diablo en el estadio”, expresó el sacerdote.
Alabanza, oración y celebración eucarística
El programa contempla diferentes actividades religiosas, entre ellas momentos de alabanza, el rezo del rosario, una hora santa y la celebración de la santa eucaristía, que será el centro de la vigilia.
“Va a ser el mejor partido. Están todos invitados a esta clausura de este año misionero en el Estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las cinco de la tarde”, manifestó el padre Carlos Magno.
El sacerdote reiteró que la jornada busca reunir a la comunidad católica de la Arquidiócesis de Tegucigalpa para compartir una noche de fe y oración.
“Están todos, pues, invitados a esta gran vigilia solemne de clausura del año misionero en el estadio”, concluyó.
La invitación está abierta a los fieles que deseen participar en las actividades programadas para el cierre del año misionero a partir de las cinco de la tarde en el Estadio Nacional.