Iglesia Católica de Honduras expresa respaldo al Papa León XIV en mensaje por la paz

“Desde Honduras le decimos: ‘Vamos contigo’ en el camino de la paz y la verdad”, señala el texto.

En el documento titulado “Vamos contigo, Pedro”, los obispos hondureños manifestaron su cercanía con el pontífice y su adhesión a su liderazgo espiritual.

Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras emitió un pronunciamiento en el que expresó su respaldo al P apa León XIV, destacando su mensaje enfocado en la paz, el diálogo y la reconciliación.

El pronunciamiento hace referencia a recientes mensajes del Papa en los que llama a la comunidad internacional a rechazar la guerra y promover soluciones pacíficas a los conflictos.

Cabe destacar que, tras los constantes llamados a la paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al pontífice de ser "débil" en temas de política exterior.

Un día después de sus declaraciones, el Papa afirmó que Dios "no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes".

En consecuencia, los obispos hondureños destacaron que el pontífice ha alzado la voz ante el sufrimiento de personas inocentes en distintas partes del mundo.

Asimismo, subrayaron que el mensaje del Evangelio promueve la reconciliación, el perdón y la esperanza como bases para la convivencia humana.

La Conferencia Episcopal también resaltó la importancia de asumir el compromiso cristiano con la paz, siguiendo el ejemplo de Jesucristo.

En ese sentido, reiteraron su comunión con el Papa y su disposición a acompañar su misión pastoral desde Honduras.