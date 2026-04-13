Papa León XIV: "No le tengo miedo a la administración Trump"

Roma, Italia.- El papa León XIV ha respondido este lunes al inédito ataque verbal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmando su compromiso con la paz y con un mensaje contundente: "No le tengo miedo a la administración Trump". El mandatario arremetió el domingo contra el pontífice, también estadounidense, con un mensaje en su red Truth Social en el que lo tacha de "débil contra el crimen y terrible en política exterior" y le conmina a concentrarse en ser un buen papa y no un político. "No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", aseveró Trump.

"No le tengo miedo"

León XIV, que precisamente hoy iniciaba una gira por cuatro países africanos, no dudó en responder estas críticas a preguntas de los periodistas a bordo del avión papal: "Seguiré levantando la voz para construir la paz". Con tranquilidad pero con firmeza, Robert Prevost aseguró no tener miedo al político. "No le tengo miedo a la Administración Trump ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz", destacó. Su casi primer año de pontificado se ha caracterizado por un tono prudente en sus declaraciones sobre la situación internacional, si bien en las ultimas semanas ha sido insistente en llamar a la paz y a la resolución de conflictos mediante el diálogo. Pero sí se mostró abiertamente crítico con la amenaza de Trump de acabar con toda una civilización en su guerra con Irán: aunque sin citar su nombre, el papa la tachó de inaceptable y animó a los fieles a "comunicarse" con los congresistas para pedir paz. En su primera Semana Santa como pontífice también ha denunciado en sus homilías "la hora oscura" que vive el mundo por la guerra y el pasado sábado, en una vigilia por la paz, urgió a los gobernantes a "detenerse", clamando contra "el delirio de omnipotencia" de algunos. En este contexto, hace solo tres días el Vaticano trató de disipar los rumores de una mala relación entre Roma y Washington después de que trascendiera una insólita reunión en enero con un diplomático de la Santa Sede en el Pentágono.

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