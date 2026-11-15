Padre e hijo cruzan juntos la meta en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Vuelta Ciclística de EL HERALDO dejó momentos inolvidables para sus participantes y entre ellos destacó la experiencia de Allan Vásquez, quien decidió compartir el recorrido con su hijo de cinco años, Allan David.
Para el padre, completar la ruta junto al pequeño representó mucho más que participar en una competencia deportiva, fue una oportunidad para crear un recuerdo que ambos puedan atesorar.
“Es una experiencia única en la vida. El ciclismo es divertido, pero hacerlo con un hijo se disfruta mucho más. El sentimiento de haber cruzado la meta realmente me puso los pelos de gallina”, expresó emocionado.
Allan es originario de Tegucigalpa y contó a EL HERALDO que esta fue aproximadamente su cuarta participación en la tradicional competencia ciclística, aunque había dejado de asistir durante algún tiempo.
Sin embargo, consideró que la décimo quinta edición consideró que "esta era una buena ocasión para compartir esta experiencia con él. Tiene cinco años y quería que pudiéramos disfrutar juntos de este momento”.
Más allá de completar los kilómetros establecidos, el aseguró que su principal motivación es transmitirles a sus hijos el valor de mantener una vida activa y encontrar en el deporte una oportunidad para crecer.
Ambos participaron en la categoría de ruta, pero desde el inicio tenían claro que no se trataba de competir contra el cronómetro ni de buscar una posición entre los primeros lugares.
“No íbamos a tope; realmente, el tiempo no era lo primordial, sino completar la vuelta. Lo importante era disfrutar el recorrido y llegar juntos a la meta”, explicó Vázquez.
La iniciativa también nació de un recuerdo personal. Hace aproximadamente ocho años, un amigo realizó una experiencia similar con su hijo, una imagen que quedó presente en su memoria.
Fue entonces que Allan construyó un coche adaptado para llevarlo halado en su bicicleta. “Yo dije que esta sería una buena oportunidad para hacerlo también con mi hijo, ya que tiene una edad adecuada para recordar este momento”, relató.
La llegada a la meta se convirtió en el momento más emocionante de la jornada para Allan, quien encontró en el ciclismo una manera de fortalecer los vínculos familiares y compartir una pasión con su pequeño.
Por su parte, Allan David también expresó su alegría por haber completado el recorrido junto a su padre. Al preguntarle si se sentía feliz y si le gustaría participar nuevamente, respondió con entusiasmo que sí.
En esta competición padre e hijo demostraron que la Vuelta Ciclística de EL HERALDO también es un espacio para construir recuerdos familiares, fomentar el deporte y compartir experiencias que perduran más allá de la meta.