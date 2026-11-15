Padre e hijo cruzan juntos la meta en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Vuelta Ciclística de EL HERALDO dejó momentos inolvidables para sus participantes y entre ellos destacó la experiencia de Allan Vásquez, quien decidió compartir el recorrido con su hijo de cinco años, Allan David.

Para el padre, completar la ruta junto al pequeño representó mucho más que participar en una competencia deportiva, fue una oportunidad para crear un recuerdo que ambos puedan atesorar.

“Es una experiencia única en la vida. El ciclismo es divertido, pero hacerlo con un hijo se disfruta mucho más. El sentimiento de haber cruzado la meta realmente me puso los pelos de gallina”, expresó emocionado.

Allan es originario de Tegucigalpa y contó a EL HERALDO que esta fue aproximadamente su cuarta participación en la tradicional competencia ciclística, aunque había dejado de asistir durante algún tiempo.

Sin embargo, consideró que la décimo quinta edición consideró que "esta era una buena ocasión para compartir esta experiencia con él. Tiene cinco años y quería que pudiéramos disfrutar juntos de este momento”.