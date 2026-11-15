Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026 llevará ayuda a 302 niños de Anawin

El padre Ovidio Rodríguez , presidente y fundador de Anawin, explicó que la organización significa "Los pobres de Yahvé" y tiene como propósito acompañar a las familias que enfrentan dificultades económicas, mediante programas de apoyo escolar y alimentario.

Tegucigalpa, Honduras. - La solidaridad de los ciclistas que participan en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO llegará a 302 niños de escasos recursos económicos que reciben asistencia de Anawin , una organización que trabaja en favor de la educación y alimentación de menores en Honduras.

"Nosotros tratamos de llegar a esos empobrecidos que tienen limitaciones económicas, con este programa que, gracias a EL HERALDO, a las marcas patrocinadoras y, en particular, a los ciclistas, permite colaborar con una causa noble" , expresó Rodríguez.

Actualmente, la asociación mantiene su labor en dos escuelas y seis centros de educación prebásica, donde proporciona meriendas y materiales escolares a los menores beneficiados.

El religioso detalló que la ayuda incluye tres entregas de alimentos durante el año y la distribución de bolsones escolares al inicio del período académico. Cuando cuentan con suficientes recursos económicos, también compran uniformes y zapatos para los estudiantes.

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"Proporcionamos merienda, el bolso escolar y tres entregas de merienda cada año. El bolso escolar se entrega al inicio y, cuando los recursos nos alcanzan, compramos los uniformes y los zapatos" , manifestó.

Rodríguez reconoció que la organización ha enfrentado dificultades económicas, principalmente después de la pandemia, cuando perdió varios de sus patrocinadores, situación que redujo su capacidad para atender a los menores.

La incorporación de Anawin a los beneficiarios de la Vuelta Ciclística representa un respaldo importante para continuar con sus programas.

"Primero nos impresionó, porque hace cuatro años habíamos enviado una carta. Sabemos que tienen mucha demanda porque hay tanta necesidad y comprendemos la tardanza, pero nunca es tarde", relató el fundador de la organización.

El padre también destacó la participación de jóvenes provenientes de todo el país, quienes se suman a la actividad deportiva y contribuyen con las causas sociales que impulsa la competencia.

Para Rodríguez, el deporte representa una oportunidad para que las nuevas generaciones se mantengan alejadas de los vicios y desarrollen valores como la disciplina, la solidaridad y el compromiso con los demás.

"Hay que tener siempre esa disponibilidad para dar y darse, para entregar y entregarse a causas tan nobles como las que patrocina Diario EL HERALDO. Que sigan practicando el deporte porque eso los aleja de los vicios" , aconsejó.