Fuerzas vivas se suman al despliegue de seguridad y asistencia en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Detrás de cada pedalada de la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO también hay un equipo de hombres y mujeres que trabaja para que la jornada deportiva se desarrolle con seguridad y sin contratiempos.
Desde las primeras horas de este domingo, diferentes instituciones de las fuerzas vivas se desplegaron en los alrededores del Campo de Parada Marte y a lo largo del recorrido para brindar asistencia, mantener el orden y acompañar a los cientos de ciclistas que participan en esta competencia.
Entre las instituciones presentes figuran la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la Alcaldía Municipal, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y la Cruz Verde.
También participan equipos de Movilidad Urbana, la Policía Nacional y la Policía Municipal, que se suman a las labores de organización, prevención y seguridad durante el desarrollo del evento.
La presencia de estas instituciones resulta fundamental en una competencia que reúne a participantes de distintas edades y categorías, y que contempla un recorrido de 45 kilómetros por diferentes sectores de la capital.
Mientras los ciclistas se concentran en sus calentamientos, revisan sus bicicletas y se preparan para la salida, los equipos de apoyo permanecen atentos para responder ante cualquier eventualidad y facilitar el desarrollo de la actividad.
La coordinación entre las instituciones permite acompañar una jornada que trasciende lo deportivo, pues reúne a familias, aficionados y visitantes alrededor de una misma celebración.
En su XV edición, la Vuelta Ciclística de EL HERALDO también reafirma su compromiso social al respaldar a la Fundación Anawin, que trabaja con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Así, el esfuerzo de los ciclistas se complementa con el trabajo de las fuerzas vivas, cuyo acompañamiento contribuye a que esta fiesta deportiva se desarrolle en un ambiente de seguridad, organización y convivencia.
Copeco, Policía y cuerpos de socorro acompañan la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.
Así trabajan las fuerzas vivas durante la XV Vuelta Ciclística.