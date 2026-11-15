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Fuerzas vivas se suman al despliegue de seguridad y asistencia en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Instituciones de emergencia, seguridad y movilidad trabajan de manera coordinada para acompañar a los participantes y garantizar el desarrollo de la fiesta deportiva en Tegucigalpa

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 08:21
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Detrás de cada pedalada de la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO también hay un equipo de hombres y mujeres que trabaja para que la jornada deportiva se desarrolle con seguridad y sin contratiempos.

 Fotos: Estalin Irías, Alex Pérez y Marvin Salgado| EL HERALDO
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Desde las primeras horas de este domingo, diferentes instituciones de las fuerzas vivas se desplegaron en los alrededores del Campo de Parada Marte y a lo largo del recorrido para brindar asistencia, mantener el orden y acompañar a los cientos de ciclistas que participan en esta competencia.

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Entre las instituciones presentes figuran la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la Alcaldía Municipal, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y la Cruz Verde.

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También participan equipos de Movilidad Urbana, la Policía Nacional y la Policía Municipal, que se suman a las labores de organización, prevención y seguridad durante el desarrollo del evento.

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La presencia de estas instituciones resulta fundamental en una competencia que reúne a participantes de distintas edades y categorías, y que contempla un recorrido de 45 kilómetros por diferentes sectores de la capital.

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Mientras los ciclistas se concentran en sus calentamientos, revisan sus bicicletas y se preparan para la salida, los equipos de apoyo permanecen atentos para responder ante cualquier eventualidad y facilitar el desarrollo de la actividad.

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La coordinación entre las instituciones permite acompañar una jornada que trasciende lo deportivo, pues reúne a familias, aficionados y visitantes alrededor de una misma celebración.

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En su XV edición, la Vuelta Ciclística de EL HERALDO también reafirma su compromiso social al respaldar a la Fundación Anawin, que trabaja con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

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Así, el esfuerzo de los ciclistas se complementa con el trabajo de las fuerzas vivas, cuyo acompañamiento contribuye a que esta fiesta deportiva se desarrolle en un ambiente de seguridad, organización y convivencia.

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Copeco, Policía y cuerpos de socorro acompañan la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.

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Así trabajan las fuerzas vivas durante la XV Vuelta Ciclística.

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