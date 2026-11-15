Malibú, la compañera de cuatro patas que también rueda en la Vuelta EL HERALDO 2026

Nahum Castillo, de la categoría Máster B, participa en la Vuelta Ciclística EL HERALDO acompañado de Malibú, su inseparable compañera de cuatro patas que en las últimas cuatro ediciones ha hecho el circuito junto a él.
Malibú tiene seis años y esta es su cuarta participación en la competencia junto a Nahum Castillo, quien suma una década formando parte de la Vuelta. La mascota hizo su primer recorrido con apenas dos años.
Con lentes y casco de protección, Malibú está preparada para acompañar a su dueño durante el recorrido de la Vuelta Ciclística EL HERALDO.
Antes de comenzar a rodar, Nahum coloca a Malibú su equipamiento de seguridad para garantizar que viaje bien sujeta a su espalda.
El arnés permite que Malibú permanezca asegurada mientras Nahum Castillo recorre las subidas y bajadas del anillo periférico durante la competencia ciclística.
El ciclista nos confió que las provisiones tampoco pueden faltar para el recorrido, Malibú lleva sus galletas y agua para recuperar energías durante las paradas de descanso.
La presencia de Malibú convierte la participación de Nahum Castillo en una de las imágenes más emotivas de la Vuelta Ciclística EL HERALDO, que se convierte en una fiesta con la presencia de familias completas, padres e hijos y en este caso mascotas.
Nahum Castillo aprovechó la competencia para hacer un llamado a los conductores y ciclistas a respetar las distancias de seguridad y proteger la vida de quienes se desplazan en bicicleta, no solo durante la Vuelta EL HERALDO, sino todo el tiempo.
"Llevo una vida ahí", dijo señalando su espalda para crear conciencia a los conductores para recordarles la importancia de mantener una distancia prudente con los ciclistas.
Como usuario de bicicleta de carretera, Nahum también aprovechó el espacio para pedir a las autoridades mantener en buenas condiciones el anillo periférico, no solamente durante la competencia, sino en todo momento.
Diez años participando en la Vuelta y cuatro compartiendo la experiencia con Malibú resumen parte de la historia de Nahum Castillo en la fiesta del ciclismo hondureño.
Con todo el equipamiento listo y tomadas todas las medidas de seguridad, Nahúm comenzó la rodada junto a "la Gorda" como la llamó cariñosamente.