Padres, hijos y mascotas: el lado familiar de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

La emoción de la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO no se mide únicamente en kilómetros recorridos, bicicletas y medallas. Detrás de cada participante también hay familias que madrugan, acompañan y se convierten en parte fundamental de esta fiesta deportiva.
Desde tempranas horas de este domingo, padres, hijos, hermanos y hasta mascotas llegaron al Campo de Parada Marte para compartir una jornada en la que el deporte también se convierte en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares.
Algunos acompañan desde las primeras revisiones de las bicicletas, otros esperan con entusiasmo la salida de sus seres queridos y hay quienes aprovechan la competencia para acercar a los más pequeños al mundo del ciclismo.
Ese es el caso de Bruno Ávila, quien llegó acompañado de su mascota Gigi para apoyar a su padre y a su hermano durante esta importante competencia.
Las sonrisas de los niños también forman parte del ambiente. Andrea Medina, de apenas cinco años, acompaña a su padre y expresó su alegría por formar parte de esta experiencia.
Otra de las historias que refleja el espíritu familiar de esta competencia es la de Luna Rodríguez, de apenas dos años, quien llegó junto a su madre, Esther Rodríguez, para acompañar al abuelo, que suma 10 años participando en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.
Aunque todavía es muy pequeña para subirse a una bicicleta y recorrer los kilómetros de la competencia, Luna ya forma parte de esta tradición familiar, acompañando a su "abu" y compartiendo desde temprana edad la emoción que despierta esta fiesta deportiva.
Y es que la Vuelta Ciclística de EL HERALDO se ha convertido en un espacio donde las generaciones se encuentran alrededor de una misma pasión. Nahún Castillo, de la categoría Máster B, llegó con su mascota Malibú.
Los participantes no solamente llegan a competir por los primeros lugares, sino que también comparten con sus hijos y familiares una experiencia que puede despertar desde temprana edad el interés por el deporte.
Mientras los ciclistas se preparan para enfrentar el recorrido, sus acompañantes se convierten en parte de la motivación que los impulsa a dar lo mejor de sí mismos.
La XV edición celebra los 15 años de esta competencia, que reúne a deportistas de diferentes puntos de Honduras y de otros países de la región. La jornada contempla un recorrido de 45 kilómetros y 30 categorías, en las que hombres y mujeres buscan conquistar los primeros lugares.
Además de promover el deporte y la sana convivencia, la edición de este año tiene un propósito solidario: respaldar a la Fundación Anawin, organización que trabaja con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.