Así estuvo el arranque en la Vuelta EL HERALDO 2026 en su decimoquinta edición

El pitazo inicial sonó a las 6:00 de la mañana en punto y los ciclistas de la categoría Élite comenzaron a rodar para cruzar la meta inicial y así dar arranca a la Decimoquinta Vuelta EL HERALDO 2026. Aquí las imágenes del inicio de la competencia.
Los primeros en salir y encabezar la Vuelta EL HERALDO son los ciclistas de la categoría Élite Hombres que darán tres vueltas a la ruta.
Son un total de 29 categorías con decenas de ciclistas inscritos que hoy dijeron presente quienes este domingo recorren la ruta a través de todo el anillo periférico, iniciando en el desvío a Mateo y haciendo retorno frente al Hospital San Felipe.
El pitazo inicial sonó y la emoción comenzó, una a una las distintas categorías fueron pasando por la meta de salida.
El segundo pelotón de ciclistas en iniciar la carrera fue la categoría Juvenil Hombres, una de las categorías más concurridas, quienes darán dos vueltas a la ruta para obtener la mejor marca.
La batucada y los gritos de algarabía de las familias animaron el momento de arranque de la Vuelta EL HERALDO 2026, una fiesta que reúne a profesionales y amateurs en una misma ruta.
A la categoría Juvenil Hombres le siguió en solo minutos la categoría Máster A y Máster B quienes prometen mucho en esta edición de la madre de todas las competencias ciclísticas.
Los siguientes en abandonar la meta para iniciar la carrera fueron los Máster C y muy de cerca la categoría Novatos Hombres que luchan por obtener un lugar en la competencia.
El arranque continuó minuto a minuto y llegó el turno de los Seniors Hombres MTB y la categoría Juvenil MTB Hombres.
Este año cada ciclista corre a beneficio de la Fundación Anawin, una entidad que lidera el padre Ovidio Rodríguez y que tiene programas de beneficio para niños de escasos recursos de municipios del sur de Francisco Morazán.
Se espera que las categorías realicen cada vuelta del circuito en un tiempo estimado de 45 minutos como mínimo, recordemos que son más de 30 kilómetros a recorrer por cada vuelta.
Las mujeres también están presentes en distintas categorías desde Élite Mujeres, Novatas y Másters femeninas.
Los más jóvenes también tienen su propia categoría y se trata de los Cadetes Hombres y Cadetes Mujeres, también están en la categorías Cadetes MTB tanto de hombres como de mujeres.
Los papeles volaron y las ruedas comenzaron a girar y con ello la Decimoquinta Vuelta Ciclística de EL HERALDO inició una nueva edición deportiva que reúne a ciclistas de todo Honduras y de otros países.
Este competidor decidió hacer el circuito con un acompañante muy especial, su pequeño bebé recorre junto a él en un carrito remolque.
Las distintas categorías dependen de la habilidad y/o experiencia que tiene cada uno de los ciclistas, por eso con el paso de los años algunos de los ciclistas que iniciaron en las primeras ediciones de la Vuelta hoy compiten en la Élite.
Este año el circuito vuelve a sus orígenes, en el ya conocido recorrido por los ciclistas con sus bajadas y subidas icónicas como la de Lomas de Toncontín, una de las más intensas para los competidores.
Poco a poco los ciclistas irán punteando y tomando liderazgo en sus distintas categorías, pero es el cronómetro que cada uno porta en su equipamiento la que determina quien hizo el mejor tiempo.