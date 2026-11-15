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Entre bicicletas, familias y hasta un Spider-Man: así se vive la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Desde los calentamientos y la compañía de los hijos hasta personajes que se roban las miradas, Tegucigalpa vive el ambiente de la XV Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 05:52
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La emoción por la XV Vuelta Ciclística EL HERALDO se siente en cada rincón: ciclistas afinan sus bicicletas, familias acompañan a los participantes y las fuerzas vivas ultiman detalles para la jornada deportiva.

 Fotos: Estalin Irías, Alex Pérez y Marvin Salgado| EL HERALDO
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Esta edición celebra los 15 años de la Vuelta, reúne 30 categorías y contempla un recorrido de 45 kilómetros, comenzando desde las inmediaciones del puente Papa Francisco.

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Además, el propósito de la competencia este año es respaldar a la Fundación Anawin, que trabaja con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

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Desde aproximadamente las 4 de la mañana, cientos de ciclistas comenzaron a llegar al Campo de Parada Marte y sus alrededores para participar de esta fiesta deportiva.
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Los ciclistas comenzaron a pedalear mucho antes de la competencia, con el objetivo de calentar y dar lo mejor de sí mismos en esta importante competencia, que es la más importante a nivel nacional.

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Algo fundamental previo al inicio de la jornada también es revisar que las bicicletas estén en óptimas condiciones, ya que si algo falla los ciclistas podrían sufrir graves accidentes.

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Muchos ciclistas se desplazaron desde diferentes partes del país y hasta de países de la región para competir en la decimoquinta Vuelta de EL HERALDO.

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La Vuelta ciclística es una verdadera fiesta. Un Spider-Man también se sumó a la actividad y saluda a la cámara de EL HERALDO.

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Son muchos los premios que están en juego, en las 29 categorías, tanto de hombres como de mujeres, que conforman esta edición.

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Una de las categorías más esperadas por los fanáticos del ciclismo es la ruta Élite masculina, debido a que en ella compiten los ciclistas más experimentados y lo hacen a un nivel más profesional. El que gana esta categoría se convierte en el rey del ciclismo de la competencia.

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Nahún Castillo, un competir de la categoría Máster B Masculina, llegó acompañado de su perrita Malibú. Es la cuarta ocasión que compiten juntos en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.

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La Vuelta de EL HERALDO es un evento familiar. Los participantes incluso llevan a sus pequeños para disfrutar e introducirlos en este maravilloso mundo del deporte desde temprana edad.

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Este otro competidor lleva sobre su hombro a su pequeña bebé, quien madrugó para ver a su padre pedalear.

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Este otro competir incluso llevó a su mascota en una cómoda extensión de su bicicleta, para que pudiera deleitarse con el paisaje y viviera una experiencia increíble.

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