Entre bicicletas, familias y hasta un Spider-Man: así se vive la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

La emoción por la XV Vuelta Ciclística EL HERALDO se siente en cada rincón: ciclistas afinan sus bicicletas, familias acompañan a los participantes y las fuerzas vivas ultiman detalles para la jornada deportiva.
Esta edición celebra los 15 años de la Vuelta, reúne 30 categorías y contempla un recorrido de 45 kilómetros, comenzando desde las inmediaciones del puente Papa Francisco.
Además, el propósito de la competencia este año es respaldar a la Fundación Anawin, que trabaja con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Desde aproximadamente las 4 de la mañana, cientos de ciclistas comenzaron a llegar al Campo de Parada Marte y sus alrededores para participar de esta fiesta deportiva.
Los ciclistas comenzaron a pedalear mucho antes de la competencia, con el objetivo de calentar y dar lo mejor de sí mismos en esta importante competencia, que es la más importante a nivel nacional.
Algo fundamental previo al inicio de la jornada también es revisar que las bicicletas estén en óptimas condiciones, ya que si algo falla los ciclistas podrían sufrir graves accidentes.
Muchos ciclistas se desplazaron desde diferentes partes del país y hasta de países de la región para competir en la decimoquinta Vuelta de EL HERALDO.
La Vuelta ciclística es una verdadera fiesta. Un Spider-Man también se sumó a la actividad y saluda a la cámara de EL HERALDO.
Son muchos los premios que están en juego, en las 29 categorías, tanto de hombres como de mujeres, que conforman esta edición.
Una de las categorías más esperadas por los fanáticos del ciclismo es la ruta Élite masculina, debido a que en ella compiten los ciclistas más experimentados y lo hacen a un nivel más profesional. El que gana esta categoría se convierte en el rey del ciclismo de la competencia.
Nahún Castillo, un competir de la categoría Máster B Masculina, llegó acompañado de su perrita Malibú. Es la cuarta ocasión que compiten juntos en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.
La Vuelta de EL HERALDO es un evento familiar. Los participantes incluso llevan a sus pequeños para disfrutar e introducirlos en este maravilloso mundo del deporte desde temprana edad.
Este otro competidor lleva sobre su hombro a su pequeña bebé, quien madrugó para ver a su padre pedalear.
Este otro competir incluso llevó a su mascota en una cómoda extensión de su bicicleta, para que pudiera deleitarse con el paisaje y viviera una experiencia increíble.