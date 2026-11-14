Dani Alves y Joana Sanz se separan tras nueve años juntos: la razón de la decisión

Se terminó el amor entre el ex futbolista profesional, Dani Alves y la modelo española Joana Sanz ya que han anunciado su separación de una relación que duró nueve años
La modelo española Joana Sanz y el exfutbolista brasileño Dani Alves han decidido poner punto final a su historia de amor tras nueve años de matrimonio y ya se encuentran inmersos en los trámites legales de divorcio.
La noticia, que ha sacudido tanto a la prensa rosa como al ámbito deportivo internacional, confirma el desenlace definitivo de una relación marcada por profundos altibajos mediáticos y personales.
La confirmación llegó de la mano de la propia modelo tinerfeña a través de su perfil de Instagram. Todo ocurrió cuando un seguidor le preguntó directamente en los comentarios si solía acompañar a su marido a los eventos y servicios religiosos que él encabeza desde hace meses, lo que llevó a Sanz a romper el silencio sobre su verdadera situación sentimental.
"Y eso que no soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso. Aprovecho para aclarar que llevamos separados algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo", sentenció la influencer en su publicación.
Con estas contundentes palabras, Sanz dejó claro que la ruptura no es un episodio reciente, sino el resultado de un desgaste acumulado que ya había provocado el distanciamiento físico de la pareja, pese a que se convirtieron en padres de una niña hace un año.
Poco después de hacerse público ese mensaje, el periodista español Javi Hoyos amplió los detalles tras conversar directamente con la protagonista. Según relató el comunicador, Joana le aseguró que el proceso de divorcio ya está en marcha y le explicó cómo el radical cambio de vida de Alves terminó por hacer insostenible la convivencia familiar.
El detonante principal de la separación es la nueva faceta del brasileño como predicador y conferenciante de la fe evangélica. Tras dejar atrás el fútbol profesional y su paso por los tribunales, el brasileño ha volcado toda su energía en difundir mensajes religiosos, embarcándose incluso en una gira internacional que lo mantiene constantemente lejos de su hogar.
De acuerdo con el testimonio trasladado por la modelo, ella respeta plenamente las convicciones espirituales de Alves y asegura que no tendría ningún inconveniente en que leyera la Biblia o asistiera con regularidad a la iglesia.
Sin embargo, el problema radica en la intensidad absoluta con la que el exfutbolista ha asumido esta vocación religiosa, desplazando por completo su rol dentro del núcleo familiar.
Esta dinámica provocó que Sanz se sintiera profundamente sola durante los últimos meses, asumiendo prácticamente en solitario las responsabilidades cotidianas y el cuidado de Julieta, la primera hija en común con Alves.
La niña nació en octubre de 2025, por lo que la ruptura definitiva trasciende apenas un año después de que ambos celebraran su llegada tras un largo proceso para convertirse en padres.
Por su parte, Alves ha optado por guardar silencio respecto a las declaraciones de su todavía esposa y al inicio del divorcio. Horas después de que estallara la noticia, el brasileño se limitó a compartir en sus redes sociales una fotografía tomada desde el interior de un avión, acompañada de varios versículos bíblicos.
La pareja, que se conoció en 2015 y contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Formentera en julio de 2017, había logrado superar anteriormente crisis de enorme magnitud. Entre ellas destacó la detención preventiva de Alves en enero de 2023 por una acusación de agresión sexual en Barcelona.
Tras aquel polémico episodio, Sanz anunció una primera ruptura para luego reconciliarse con él y respaldarlo hasta su absolución por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en marzo de 2025.
Paradójicamente, aquello que los escándalos judiciales y la distancia de la prisión no lograron destruir de manera definitiva, ha terminado por ceder ante un giro espiritual irreconciliable. Con la frase "basta, esto se acaba aquí", resumida como el límite alcanzado por la modelo, Joana Sanz inicia una nueva etapa enfocada en su hija y su carrera.