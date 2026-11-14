Vistiendo un 7 inmortalizado: el homenaje a Cristiano Ronaldo en Liga de las Naciones

En el estadio da Luz, de Lisboa, con el mensaje: a la derecha «Gracias, Cristiano Ronaldo, por todo lo que has hecho por Portugal; siempre serás nuestro capitán; Portugal está siempre contigo»; y a la derecha, «Jorge Jesus no estuvo a la altura; falta de sensibilidad en la gestión del activo que es CR7; mala gestión de un capitán; un ego desmedido», forma parte de las acciones que han surgido tras su despedida de la selección de Portugal.