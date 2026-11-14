Vistiendo un 7 inmortalizado: el homenaje a Cristiano Ronaldo en Liga de las Naciones

Los aficionados de Portugal rindieron homenaje este sábado a Cristiano Ronaldo durante el minuto siete del partido contra Dinamarca, el primero desde que se anunciara la retirada de la mayor figura en la historia del fútbol del país. Todos vistiendo un 7 muy especial al minuto 7 fue parte del homenaje.
En el minuto 7 -el número que Cristiano ha lucido más veces con la selección-, el público del Estadio Municipal de Braga (norte luso) ovacionó de pie al exdelantero del Real Madrid y entonó el 'SIU' de su celebración, mientras en las pantallas aparecía "Gracias, capitán".
La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este sábado que el dorsal número 7, que ha llevado Cristiano Ronaldo durante las últimas décadas, tendrá un "diseño gráfico diferente" con el fin de "eternizar" el legado de su excapitán.
A partir del partido de esta noche contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de las Naciones, el 7 tendrá una tipografía distinta a la del resto de números, y con un trazo blanco en el centro, a diferencia de la utilizada hasta ahora, según informó la Federación en su página web.
Así como luce el nuevo número 7 en el uniforme de la Selección de Portugal.
"Esta es otra forma de inmortalizar el significado de un número tan especial y rendir homenaje al legado que representa. Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo", escribió.
El exdelantero del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr saudí, también participó en seis Mundiales y seis Eurocopas, conquistando la de Francia 2016, el primer gran título de la absoluta de Portugal.
No fue el único homenaje que recibió Cristiano Ronaldo en este partido, ya que todos los jugadores de Portugal saltaron al campo con la camiseta número siete y, entre las gradas, se exhibió una gran pancarta de agradecimiento.
Cristiano, de 41 años y actualmente en el Al Nassr saudí, anunció el pasado día 5 su retirada de la selección de Portugal tras las desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus.
En total, disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección.
Este no es el primero homanaje que ha recibido el portugués, días atrás los hinchas del Sporting d las gracias a Cristiano Ronaldo en el Alvalade Stadium, en Lisboa.
En el estadio da Luz, de Lisboa, con el mensaje: a la derecha «Gracias, Cristiano Ronaldo, por todo lo que has hecho por Portugal; siempre serás nuestro capitán; Portugal está siempre contigo»; y a la derecha, «Jorge Jesus no estuvo a la altura; falta de sensibilidad en la gestión del activo que es CR7; mala gestión de un capitán; un ego desmedido», forma parte de las acciones que han surgido tras su despedida de la selección de Portugal.