Ronaldinho regresa al fútbol once años después; todo sobre su debut con el Ravena de Italia

Ronaldinho se unió a sus nuevos compañeros para preparar el derbi de este domingo contra el Forlì, que se disputará a las 10:30 en el Estadio Bruno Benelli, y que levantó mucha expectación entre los aficionados ya que supone el regreso del mítico jugador a un campo de fútbol, después de disputar sus últimos minutos como profesional en 2015 con el Fluminense.