Emoción y expectativa se vive en la entrega de kits para la Vuelta EL HERALDO 2026

La cuenta regresiva para la XV Vuelta Ciclística El Heraldo llegó a su recta final con la entrega de kits a los pedalistas inscritos en la competencia quienes este domingo rodarán en el anillo periférico. Aquí las imágenes de la jornada que se extiende hasta las 6 de la tarde.
Desde las 10:00 de la mañana de este sábado, los ciclistas comenzaron a llegar a Multiplaza para retirar los implementos que utilizarán durante la gran jornada deportiva, a medida pasan las horas es mayor el número de ciclistas llegando a reclamar su kits.
La emoción por participar en la madre de todas las batallas pedaleras de Honduras se hizo sentir entre los ciclistas que acudieron a reclamar sus respectivos kits, en grupo, en familia o en solitario.
Cada participante debe presentar su documento de identidad para completar el proceso de entrega y recibir los implementos correspondientes a su inscripción.
El chip de cronometraje es uno de los elementos indispensables que reciben los competidores para participar en la decimoquinta edición de la Vuelta.
El personal de More Sport verifica el funcionamiento de cada chip antes de entregarlo a los ciclistas que competirán este domingo.
La revisión también permite confirmar que cada participante esté registrado en la categoría correspondiente para la competencia.
Los números de competencia forman parte del kit que los pedalistas reciben previo a enfrentar el recorrido de la XV Vuelta El Heraldo.
La camiseta conmemorativa de esta decimoquinta edición es otro de los artículos que reciben los inscritos para sumarse a la gran fiesta del ciclismo hondureño.
Los kits incluyen también obsequios de los patrocinadores que acompañan una de las competencias ciclísticas más esperadas del país.
Uno a uno, los participantes completan el procedimiento de retiro de sus implementos para dejar todo listo de cara a la jornada de este domingo.
La entrega de kits se desarrolla en Multiplaza de Tegucigalpa, donde los ciclistas tienen hasta las 6:00 de la tarde para reclamar sus implementos.
La actividad de este sábado reúne a pedalistas que se preparan para demostrar su resistencia y capacidad en una nueva edición de la Vuelta.
El proceso de entrega representa uno de los últimos pasos para los ciclistas antes de ponerse a prueba en la competencia de este domingo.
Durante la entrega de kits los organizadores ultimaron detalles previos a la Vuelta, como un pequeño cambio en la ruta sobre el retorno que harán los ciclistas mañana que ya no será frente a la Embajada de Estados Unidos sino una cuadra más adelante frente al Hospital San Felipe.
La camiseta oficial permitirá identificar a los participantes de esta edición, que reúne nuevamente a los amantes del ciclismo en Honduras.
La decimoquinta Vuelta El Heraldo celebra 15 ediciones de historia, esfuerzo y pasión por el ciclismo, una trayectoria que se prepara para escribir un nuevo capítulo.
Con el chip y el número de competencia en sus manos, los pedalistas quedan listos para afrontar el desafío de este domingo.
Este domingo 15 de noviembre, el Campo de Parada Marte será el punto de encuentro para los ciclistas inscritos en la decimoquinta edición de la Vuelta.
Todo está preparado para que este domingo las calles se conviertan en escenario de una nueva jornada de velocidad, resistencia y pasión por el ciclismo con la Decimoquinta Vuelta Ciclística El Heraldo.