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Emoción y expectativa se vive en la entrega de kits para la Vuelta EL HERALDO 2026

Una extensa jornada se desarrolla esta tarde en Mall Multiplaza en la entrega de kits a alrededor de 1,200 ciclistas, entre profesionales y amateurs, que reunirá la Vuelta EL HERALDO 2026

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 14:47
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La cuenta regresiva para la XV Vuelta Ciclística El Heraldo llegó a su recta final con la entrega de kits a los pedalistas inscritos en la competencia quienes este domingo rodarán en el anillo periférico. Aquí las imágenes de la jornada que se extiende hasta las 6 de la tarde.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Desde las 10:00 de la mañana de este sábado, los ciclistas comenzaron a llegar a Multiplaza para retirar los implementos que utilizarán durante la gran jornada deportiva, a medida pasan las horas es mayor el número de ciclistas llegando a reclamar su kits.
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La emoción por participar en la madre de todas las batallas pedaleras de Honduras se hizo sentir entre los ciclistas que acudieron a reclamar sus respectivos kits, en grupo, en familia o en solitario.

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Cada participante debe presentar su documento de identidad para completar el proceso de entrega y recibir los implementos correspondientes a su inscripción.
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El chip de cronometraje es uno de los elementos indispensables que reciben los competidores para participar en la decimoquinta edición de la Vuelta.
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El personal de More Sport verifica el funcionamiento de cada chip antes de entregarlo a los ciclistas que competirán este domingo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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La revisión también permite confirmar que cada participante esté registrado en la categoría correspondiente para la competencia.

Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Los números de competencia forman parte del kit que los pedalistas reciben previo a enfrentar el recorrido de la XV Vuelta El Heraldo.
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La camiseta conmemorativa de esta decimoquinta edición es otro de los artículos que reciben los inscritos para sumarse a la gran fiesta del ciclismo hondureño.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Los kits incluyen también obsequios de los patrocinadores que acompañan una de las competencias ciclísticas más esperadas del país.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Uno a uno, los participantes completan el procedimiento de retiro de sus implementos para dejar todo listo de cara a la jornada de este domingo.
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La entrega de kits se desarrolla en Multiplaza de Tegucigalpa, donde los ciclistas tienen hasta las 6:00 de la tarde para reclamar sus implementos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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La actividad de este sábado reúne a pedalistas que se preparan para demostrar su resistencia y capacidad en una nueva edición de la Vuelta.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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El proceso de entrega representa uno de los últimos pasos para los ciclistas antes de ponerse a prueba en la competencia de este domingo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Durante la entrega de kits los organizadores ultimaron detalles previos a la Vuelta, como un pequeño cambio en la ruta sobre el retorno que harán los ciclistas mañana que ya no será frente a la Embajada de Estados Unidos sino una cuadra más adelante frente al Hospital San Felipe.
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La camiseta oficial permitirá identificar a los participantes de esta edición, que reúne nuevamente a los amantes del ciclismo en Honduras.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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La decimoquinta Vuelta El Heraldo celebra 15 ediciones de historia, esfuerzo y pasión por el ciclismo, una trayectoria que se prepara para escribir un nuevo capítulo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Con el chip y el número de competencia en sus manos, los pedalistas quedan listos para afrontar el desafío de este domingo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Este domingo 15 de noviembre, el Campo de Parada Marte será el punto de encuentro para los ciclistas inscritos en la decimoquinta edición de la Vuelta.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Todo está preparado para que este domingo las calles se conviertan en escenario de una nueva jornada de velocidad, resistencia y pasión por el ciclismo con la Decimoquinta Vuelta Ciclística El Heraldo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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