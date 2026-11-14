Técnico del Tenerife revela lo que se vive en el equipo tras la muerte de Jesús de Miguel

Cervera no esconde que lo ocurrido con De Miguel, quien falleció el 3 de noviembre, horas después de un encontronazo con el portero del Andorra Jesús Owono en partido de la Segunda División española, "es algo que no puedes dejar de lado, aparcado, no es como cualquier otra cosa de la vida; es algo que lo tienes presente, pero hay que seguir", y entiende que por lo sucedido, la normalidad no la van a encontrar "no ahora, sino en muchísimo tiempo".