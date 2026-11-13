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Confirman castigo a Owono tras provocarle muerte al jugador de Tenerife Jesús de Miguel

La situación de Owono ha generado un amplio debate en el fútbol español por las consecuencias deportivas

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 14:40
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Toman decisión final con Owono tras provocarle la muerte a Jesús de Miguel. Duro castigo que marca precedente.

Fotos: Cortesía.
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El portero Jesús Owono recibió un duro castigo por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras el incidente ocurrido en el partido entre el FC Andorra y el CD Tenerife.
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Según informó el periodista Isaac Fouto, el organismo disciplinario determinó imponerle una suspensión de 12 encuentros.
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La sanción corresponde a la acción protagonizada por el guardameta durante la jornada 12 de la Segunda División española.
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En los últimos minutos del encuentro, Owono realizó una entrada con la pierna elevada que terminó impactando en el pecho del delantero Jesús de Miguel.
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El árbitro consideró que el portero había utilizado fuerza excesiva y le mostró la tarjeta roja directa.
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El futbolista del Tenerife tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y posteriormente se confirmó su fallecimiento.
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La tragedia provocó una profunda conmoción en el fútbol español y generó numerosas muestras de solidaridad hacia el club canario y los familiares del delantero.
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El caso fue analizado bajo el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla castigos de entre cuatro y 12 partidos cuando una acción violenta provoca consecuencias graves.
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De acuerdo con la información publicada por medios españoles, el máximo castigo contemplado por ese artículo es de 12 encuentros de suspensión
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El encuentro entre Tenerife y Andorra se encontraba empatado 2-2 cuando el árbitro decidió suspenderlo en el minuto 96.
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La decisión se tomó después de consultar con los capitanes y representantes de ambos equipos, quienes manifestaron que no estaban en condiciones anímicas de continuar jugando.

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La RFEF había aplazado inicialmente la resolución disciplinaria para estudiar de manera independiente lo sucedido durante el compromiso.
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El organismo explicó que los hechos relacionados con el acta arbitral serían resueltos posteriormente.

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Mientras tanto, el FC Andorra ha mostrado su respaldo al guardameta, quien también recibió muestras de apoyo de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol.

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La situación de Owono ha generado un amplio debate en el fútbol español por las consecuencias deportivas y judiciales que rodean este lamentable episodio.
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