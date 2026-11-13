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Caso muerte Jesús de Miguel: Giro inesperado tras autopsia y toman decisión con Owono

El informe preliminar de la autopsia del futbolista Jesús de Miguel apunta a un traumatismo torácico accidental

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 13:57
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Se revela la última decisión que han tomado con Owono tras muerte de Jesús de Miguel y sorprende a todos.

Fotos: Cortesía.
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La sanción contra Jesús Owono sigue sin definirse tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.
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El guardameta del Andorra fue protagonista del golpe que sufrió el atacante y que terminó costándole la vida.
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Owono no estará disponible para el partido de este fin de semana ante el Almería, una decisión tomada de común acuerdo con el club.
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Mientras tanto, el Juez Disciplinario Único de la Federación Española de Fútbol decidió analizar su situación de manera independiente.
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Según informó la Cadena SER, la resolución sobre un posible castigo todavía no será publicada debido a lo delicado del caso.
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La ausencia del portero en la convocatoria del Andorra garantiza que no pueda participar en la próxima jornada.
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El organismo disciplinario consideró que no existe necesidad de intervenir de inmediato para evitar un posible perjuicio deportivo.
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Por otra parte, los demás futbolistas sancionados en el encuentro entre Tenerife y Andorra ya recibieron sus respectivas notificaciones.
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Dani Martín y Lautaro de León deberán cumplir un partido de suspensión, mientras que Efe Akman también estará ausente por acumulación de tarjetas amarillas.
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Después de lo ocurrido, Jesús Owono rompió el silencio mediante un comunicado publicado en las redes sociales del FC Andorra.
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El guardameta reconoció que atraviesa las horas más difíciles de su vida y expresó su profundo dolor por la pérdida de Jesús de Miguel.
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El entrenador Carles Manso confirmó que el futbolista se encuentra emocionalmente afectado y todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos.
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El técnico explicó que Owono está acompañado por su familia, amigos y pareja, quienes le brindan apoyo durante este complicado momento.
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Manso también defendió que el portero nunca tuvo intención de hacerle daño al delantero y reconoció que tendrá que convivir con esta tragedia.
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El informe preliminar de la autopsia del futbolista Jesús de Miguel apunta a un traumatismo torácico accidental como causa compatible de su fallecimiento.
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