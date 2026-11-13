Caso muerte Jesús de Miguel: Giro inesperado tras autopsia y toman decisión con Owono

Se revela la última decisión que han tomado con Owono tras muerte de Jesús de Miguel y sorprende a todos.
La sanción contra Jesús Owono sigue sin definirse tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.
El guardameta del Andorra fue protagonista del golpe que sufrió el atacante y que terminó costándole la vida.
Owono no estará disponible para el partido de este fin de semana ante el Almería, una decisión tomada de común acuerdo con el club.
Mientras tanto, el Juez Disciplinario Único de la Federación Española de Fútbol decidió analizar su situación de manera independiente.
Según informó la Cadena SER, la resolución sobre un posible castigo todavía no será publicada debido a lo delicado del caso.
La ausencia del portero en la convocatoria del Andorra garantiza que no pueda participar en la próxima jornada.
El organismo disciplinario consideró que no existe necesidad de intervenir de inmediato para evitar un posible perjuicio deportivo.
Por otra parte, los demás futbolistas sancionados en el encuentro entre Tenerife y Andorra ya recibieron sus respectivas notificaciones.
Dani Martín y Lautaro de León deberán cumplir un partido de suspensión, mientras que Efe Akman también estará ausente por acumulación de tarjetas amarillas.
Después de lo ocurrido, Jesús Owono rompió el silencio mediante un comunicado publicado en las redes sociales del FC Andorra.
El guardameta reconoció que atraviesa las horas más difíciles de su vida y expresó su profundo dolor por la pérdida de Jesús de Miguel.
El entrenador Carles Manso confirmó que el futbolista se encuentra emocionalmente afectado y todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos.
El técnico explicó que Owono está acompañado por su familia, amigos y pareja, quienes le brindan apoyo durante este complicado momento.
Manso también defendió que el portero nunca tuvo intención de hacerle daño al delantero y reconoció que tendrá que convivir con esta tragedia.
El informe preliminar de la autopsia del futbolista Jesús de Miguel apunta a un traumatismo torácico accidental como causa compatible de su fallecimiento.