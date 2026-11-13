Cayó en vicio del alcohol y otras sustancias tras no ser llevado al Mundial: Duro relato de jugador

Una exclusión del Mundial lo llevó a caer en depresión y graves vicios. Exjugador relata el duro momento que vivió.
Mario Jardel fue uno de los grandes goleadores a finales de los 90 y principios de los 2000. Ganador de dos Botas de Oro, ídolo en Porto y Sporting de Portugal, el brasileño parecía destinado a brillar con la 'Canarinha' en el Mundial-2002. Sin embargo, aquella llamada del DT nunca llegó, lo que provocó su caída al "infierno".
Jardel reveló el profundo impacto personal por quedar fuera de la selección para la Copa del Mundo que se celebró en Corea y Japón. En una entrevista reciente para La Gazzetta dello Sport, el exdelantero relata que aquella exclusión detonó una grave depresión que lo arrastró al alcohol y cocaína.
Aquella decisión tomada por el entonces seleccionador Luiz Felipe Scolari resulta incomprensible al revisar el momento que atravesaba el atacante. En la temporada previa al Mundial, Jardel tuvo cifras extraordinarias con el Sporting, anotando 55 goles en 42 partidos oficiales y conquistando su segunda Bota de Oro europea.
"Estaba entre los mejores cinco delanteros del mundo. Gané la Bota de Oro, pero nadie me dio nunca una explicación. Mi vida se acabó ahí", lamentó el exjugador al hacer memoria de una ausencia que todavía considera inexplicable.
Aunque reconoce que aquella selección brasileña contaba con futbolistas de enorme jerarquía y talento, Jardel sostiene que sus méritos goleadores justificaban con creces un lugar en la lista definitiva. Para él, vestir la camiseta verdeamarela en un Mundial representaba el mayor sueño de su vida profesional.
No obstante, al confirmarse que no sería llamado por Scalari sin motivo aparente, su estabilidad emocional comenzó a desmoronarse justo en el punto más alto de su carrera.
La frustración deportiva pronto se entrelazó con una severa crisis en su entorno privado. Jardel relató que, tras el golpe anímico de 2002, atravesó el divorcio de su primera esposa y enfrentó complejos conflictos legales por la custodia de sus hijos. Sintiéndose completamente desbordado, cayó en una profunda depresión y comenzó a beber alcohol de manera excesiva como vía de escape.
El punto más crítico de su caída ocurrió un año después, cuando las adicciones tomaron el control de su rutina. Según su testimonio, en 2003 probó la cocaína aprovechando el período de vacaciones en el que no se realizaban controles antidopaje.
El exfutbolista admite que la sustancia le generaba una falsa sensación de vitalidad que ocultaba su cuadro depresivo, llevándolo a permanecer hasta una semana entera sin dormir.
"Caí en una depresión y empecé a beber en exceso. En el verano de 2003 probé la cocaína. Me hacía sentir vivo y no deprimido. Una vez estuve despierto durante una semana entera. Después sufrí una sobredosis y estuve a punto de morir", confiesa.
Jardel explica que tocó fondo tras aquella experiencia y que necesitó ayuda psiquiátrica durante meses para reconstruir su vida. Hoy, con 53 años, asegura haber encontrado la estabilidad gracias a su segunda esposa, Sandra, y a una nueva etapa alejada de los focos del fútbol profesional.
El antiguo ídolo del Porto y Sporting inició un largo proceso de rehabilitación que incluyó meses de tratamiento con especialistas en psiquiatría. Aunque admite que las secuelas psicológicas de aquella etapa nunca desaparecieron por completo, asegura que el apoyo médico resultó indispensable para alejarse definitivamente del mundo de las drogas.
También recuerda uno de los episodios más peculiares de su carrera: su fugaz y accidentada estancia en el Ancona italiano en la temporada 2003-04. "Solo tengo recuerdos negativos. No cobré durante seis meses y apenas jugué tres partidos. Era un club mal gestionado que acabó quebrando", señala.
Todavía memoriza una presentación que terminó convirtiéndose en motivo de burla por parte de la afición. "Cuando me presentaron saludé a la grada equivocada porque los colores eran parecidos. Algunos aficionados se sintieron ofendidos y empezaron a llamarme Lordel", explica.
En la actualidad, radicado nuevamente en Fortaleza, Brasil, Jardel afirma haber encontrado la paz y la estabilidad emocional que perdió hace más de dos décadas. Dedicado a los negocios inmobiliarios y acompañado por su segunda esposa, el histórico goleador comparte su testimonio para dejar atrás los fantasmas de una carrera que brilló en Europa, pero que estuvo a punto de apagarse fuera de las canchas.