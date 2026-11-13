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"Espantosos" "No tiene pies ni cabeza": Reacción de la prensa tras derrota de Honduras

Así reaccionó la prensa hondureña e internacional tras la derrota de Honduras ante Emiratos Árabes

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:17
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Señalan culpables y explotan contra el técnico José Francisco Molina. Reacción de la prensa tras derrota de Honduras ante Emiratos Árabes.

Fotos: Cortesía.
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Diario Diez señaló los errores ofensivos que le terminaron costando el partido a la Selección Nacional de Honduras.
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"No tiene pies ni cabeza el proyecto de José Molina con la Selección de Honduras": El duro dardo de Mario Valladares en redes sociales.

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ESPN califica como "mal andar" el presente de la Bicolor, que no logra levantar cabeza bajo este nuevo proceso con cuerpo técnico español.

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Diario La Prensa es otro de los medios de comunicación que hizo énfasis en los errores defensivos que cometieron los jugadores hondureños en el compromiso.

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Nuestro periodista Julio César Cruz criticó con todo a los defensores de la Selección de Honduras. "Pese a tener centrales en Europa, se vieron amateurs y errando conceptos básicos", escribió.

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Yashin Quesada, periodista de Costa Rica, dice que Honduras "no levanta" tras caer 3-1 ante Emiratos Árabes.

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TDTV explotó con su posteo tras el final del partido. Para ellos, aún falta perder contra Kuwait, rival de la "H" el próximo martes.

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"Los vicios futbolísticos del pasado seguirán pasando factura", escribió el comunicador Marvin Ávila.

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Elder Reynel dice que Honduras tuvo que verse contra las cuerdas para poder reaccionar en la segunda mitad.

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"EAU es mejor que la H en este momento, no hay que negarse", escribió el periodista José Armado.

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German Alvarado de La Prensa calificó de "errores espantosos y hasta amateur", los cometidos en la defensa de Honduras.

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"Esta Honduras no ilusiona, no encuentra el rumbo y nos está llevando al borde del precipicio", fue el duro dardo del periodistas Heber Betancourth.
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"Pobre presentación de Honduras, no mostramos nada", escribió Bebeto Flores.

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Legión Catracha dice que el técnico José Francisco Molina tiene mucho trabajo que hacer para poder mejorar el rendimiento de la Bicolor.

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Bebeto Flores también le tiró con todo a José Francisco Molina y Francis Hernández y los señala como culpables del mal momento de Honduras.

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Gustavo Roca no se quedó atrás y fue de los que atizó fuertemente contra Denil Maldonado.

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