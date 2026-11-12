Escándalo en Concacaf: Estados Unidos se retira del Mundial Sub 17 por amenaza y modesto reemplazo

"Estamos sumamente orgullosos de la preparación que han llevado a cabo nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en la Copa Mundial. Lamentablemente, dadas las circunstancias actuales (...), ya ​​no nos es posible participar en el torneo", reza el texto de la misiva, que agrega que la "máxima prioridad" de la Federación es "el bienestar" de su delegación.