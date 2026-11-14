Estas son las prohibiciones de la Alcaldía de Comayagua a creadores de contenido en Paseo Navideño

La disposición fue anunciada mediante un comunicado, en el que las autoridades municipales solicitaron que el material producido en este espacio esté orientado a promover los valores, la convivencia familiar y el espíritu navideño.

Comayagua, Honduras.- La Alcaldía Municipal de Comayagua estableció restricciones para los creadores de contenido que visiten el Paseo Navideño, al prohibir la grabación de videos con temática política, religiosa, homofóbica u ofensiva dentro de las instalaciones.

"Las autoridades municipales solicitan que el contenido producido en estas instalaciones esté orientado a fomentar los valores, promover la sana convivencia familiar y resaltar el verdadero espíritu navideño", señala el documento.

Asimismo, la municipalidad advirtió que los agentes municipales tendrán la facultad de restringir el acceso al Paseo Navideño a las personas que incumplan las disposiciones establecidas.



El comunicado también establece que no estará permitida la permanencia de vendedores ambulantes dentro del recinto, debido a que el espacio comercial estará destinado exclusivamente a puestos de emprendedores.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades explicaron que el objetivo es ofrecer a las familias y visitantes un ambiente agradable para compartir y disfrutar de las actividades propias de la temporada navideña.

"La Alcaldía Municipal de Comayagua hace un llamado a la ciudadanía, creadores de contenido y comerciantes a respetar estas disposiciones", agrega el comunicado.

La municipalidad también advirtió que quienes incumplan las medidas estarán sujetos a la aplicación de sanciones.



Por otra parte, el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, anunció que el Paseo Navideño será inaugurado el próximo 20 de noviembre a las 6:30 de la tarde.

A través de un video, el edil invitó a los hondureños a visitar la ciudad colonial y disfrutar de los atractivos preparados para las festividades de fin de año.

El Paseo Navideño es una de las actividades esperadas de la temporada en Comayagua, que cada año recibe a familias y visitantes interesados en disfrutar de su decoración e iluminación.